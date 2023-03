Dojemné rozloučení se spoluhráčem Lehnertem (†24): Tým poslal vzkaz!

V pondělí večer zasáhla tuzemský fotbal krutá a nečekaná zpráva. Talentovaný fotbalista Lukáš Lehnert (†24), který naposledy působil v týmu třetiligového Hlučína, zemřel. Se smutnou informací přišel právě jeho tým a po pár dnech navíc zveřejnil dojemné animované video na rozloučenou.

Upomínkové video na počest zesnulého fotbalisty provází teskná hudba, která dokresluje tíživost ztráty dobrého kamaráda. „Bude navždy zapsán v našich srdcích. Odpočívej v pokoji Leny,“ zní krátký, ale jasný vzkaz u zveřejněné animace. V té běží Lehnert k bráně a hlavou střílí branku. Následně oslavuje i se svými spoluhráči a mění se v anděla, který v ruce drží týmovou fotografii.

Celá jednoduchá, ale velmi silná animace končí vzkazem, který vezme za srdce. „Leny, náš kamaráde. Děkujeme ti za společné chvíle a to jak na hřišti, tak i mimo něj. Byl jsi jeden z nás a každý by za tebe položil ruku do ohně. Doufáme, že tam nahoře ti je už lépe a že na nás budeš dohlížet. Všem nám moc chybíš. Odpočívej v pokoji. Tvůj FC Hlučín.“