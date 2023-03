Bruins a Pasta jedno jsou: Boston v plné palbě za Pohárem. A co potom?

Všechno tady a teď. Boston Bruins přešli do módu all-in. Chytře doplnili stavy a posílili své vyhlídky před play off. Cítí, že můžou dojít hodně daleko, a taková šance na triumf se nemusí zase jen tak naskytnout. Zároveň si pojistili své největší ofenzivní eso. Nový kontrakt vystřelil Davida Pastrňáka z pozice finančně nedoceněné superhvězdy NHL mezi nejbohatší hráče ligy.

Ze strany klubu jediné rozumné řešení. Ve 26 letech má Pasta nejlepší hokejové roky pořád před sebou. Bruins o něj nepřijdou. Jako klub hodně staví taky na tradici, loajalitě a sounáležitosti, jsou tak trochu jako rodina. „Taťkové“ David Krejčí, Patrice Bergeron nebo Brad Marchand za jiný klub nehráli. Spoustu opor, s nimiž Bostonu stojí a padá, si vypiplali takřka od kolébky.

Pastrňákův autogram na mnohaleté štědré smlouvě je zárukou do budoucna, že tohle bude pokračovat. Český snajpr do Bostonu patří a srostl s ním. Pasta a Boston jedno jsou. Zároveň však asi řešil dilema, zda se vyplatí upsat na tolik let, byť za takovou raketu.

Pokročilí třicátníci Krejčí a Bergeron můžou co nevidět odejít do penze. Tým ztratí letité pilíře, na nichž dlouho stál, Pastrňák přijde o parťáky, vedle nichž vyrostl a se kterými ladil na ledě i mimo něj. Nikdo neví, jak bude mužstvo vypadat v příští sezoně, natož za pár let. Nakolik se změní, zda bude i nadále konkurenceschopné a úspěšné, což závisí pochopitelně na Pastrňákovi, ale taky na všech, které bude mít kolem sebe.

Před loňskou uzávěrkou přestupů Tomáš Hertl zvažoval, jestli zůstane v San Jose, nebo vstoupí na trh volných hráčů. Zájemců se našlo dost. Patřilo mezi ně i Colorado. Místo změny ovzduší však Hertl nakonec zvolil pakt se Sharks na dalších osm let. Celek Avalanche vybojoval Stanley Cup, český centr mezitím získal bronz na mistrovství světa.

Jak to vypadá, na šampionáty by mohl jezdit dál. Hertl pokračuje v týmu, který vyhlásil plán přestavby na pět let. V kalifornském celku strávil celou dosavadní kariéru. Zůstal doma, v prostředí, kde si zvykl, ale kde je vidina úspěchu v dohledné době spíš mizivá. Zastává však jednu z klíčových rolí. Tak silnou pozici by jinde třeba neměl a tak velký kontrakt možná taky ne.

Bruins před play off vsadili všechno na jednu barvu. Do dalšího ročníku půjdou s ořezaným rozpočtem, dříve či později se rozloučí dlouholeté opory. Bez Bergerona a Krejčího dlouho nemusí být schopni udýchat hon za Pohárem. Bude se tvořit nové jádro mužstva, s Pastrňákem a čekateli jako Matthew Poitras nebo John Beecher a Fabian Lysell, jež Boston draftoval v minulých letech a kteří se otrkávají na farmě jako spousta jiných.

Jinam Bruins moc sáhnout nemůžou, nebudou na to mít. Snaha získat Bo Horvata z Vancouveru byla pár měsíců jen příjemnou fikcí, skončil v Islanders. Zisk Stanley Cupu v této sezoně nezaručí patronovi příštích hráčských generací Pastrňákovi klid. Ale teď je nejdůležitější, že ho Boston má jistého pro další léta a v plné palbě si chce jít pro Stanley Cup. Co bude potom, je ve hvězdách.