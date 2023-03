Raketa pro Pastrňáka! Míří mezi největší boháče NHL, předčí i Jágra

Hotovo, Boston a David Pastrňák doběhli do cíle. Klub před play off provedl několik zásadních tahů. Přivedl posily, aby si došel pro Stanley Cup. K tomu dostali fanoušci další luxusní zprávu, na kterou se klepali. Nová smlouva s Davidem Pastrňákem je na světě! Klíčový útočník podepsal osmiletý kontrakt na 11,25 milionů dolarů (asi 248 milionů korun) hrubého ročně. Tím se z něj stane nejlépe vydělávající Čech v historii NHL, překoná Jaromíra Jágra.

Do nočního zápasu s Buffalem nasázel David Pastrňák za Boston 42 gólů a byl druhý mezi střelci NHL. Po sezoně mu končila smlouva, stal by se volným hráčem. V překladu to znamená, že by ho mohl oslovit každý klub z NHL. Bruins se potřebovali domluvit s šestadvacetiletým klenotem dřív. Mít na vyladění kontraktu pár týdnů v létě? Moc velký stres.

Novináři se taky Pastrňáka ptali při každé příležitosti, jestli je něco nového. „Nic nás netlačí. V půlce sezony se soustředím hlavně na hokej. Tohle mají v rukou agenti a vedení. Já myslím jen na hokej a upřímně, ničím jiným jsem se nezabýval,“ pravil Pastrňák zhruba před měsícem během víkendu hvězd na Floridě.

Hotovo. Upečeno. Věci se posunuly dál a prodloužení kontraktu se vyřešilo ve čtvrtek. Pasta se domluvil s klubem na 11,25 milionech ročně, což ho katapultuje mezi nejbohatší hráče NHL. Nejbohatším hráčem NHL se stane od příští sezony Nathan MacKinnon z Colorada. Průměrně si za jeden ročník vydělá 12,6 milionu dolarů, o sto tisíc překoná Connora McDavida. Hvězda Bostonu se stává šestým nejlépe placeným hráčem ligy.

Bostonská osmaosmdesátka zavřela kontrakt na osm let, takže si v souhrnu za celou kariéru vydělat 132 milionu dolarů. Pastrňák se tak v roce 2032 stane historicky nejlépe placeným Čechem v NHL. V posledním roce kontraktu se posune se před Jaromíra Jágra, který si za mořem odhadem vysloužil 128,15 milionu.

„Je jasné, že Pastrňák dostane pořádně zaplaceno. Je pouze otázkou, o jak velký balík peněz půjde. V posledních letech byl jedním z nejhůř placených hráčů ligy v porovnání s výkonností. Teď je na čase, aby se zařadil mezi ty nejlíp placené,“ napsal hokejový analytik a novinář webu The Athletic Dom Luszczyszyn. Prognózu trefil.

Po sezoně končí Pastrňákovi šestiletá smlouva, jež mu vynesla v průměru téměř 6,67 milionu dolarů ročně. V době, kdy ji uzavíral, patřil už rodák z Havířova ke klíčovým hráčům Bruins. Konečná částka však byla limitována i tím, aby nedostal víc než David Krejčí a Patrice Bergeron, zkušení tahouni, kteří byli s ročním příjmem 7,25 a 6,875 milionu dolarů nejlíp placenými hráči týmu.

Teď je situace jiná. Pastrňák v 57 utkáních posbíral 79 bodů (42+37). Je nejlepším střelcem a jasně nejproduktivnějším hráčem mužstva a pořád ještě směřuje ke svému vrcholu. Oba veteráni se před sezonou dohodli na jednoletých kontraktech za výrazně menší peníze, než měli dřív. Bergeron si přijde v tomto ročníku na 2,5 milionu dolarů a stejnou částku obdrží jako výkonnostní bonus. Krejčí vzal „přívětivý“ milion, prémie za sehrané zápasy a postup do play off mu vynesou další dva.

Otázka zní, co nejen s nimi bude dál. Klub musí po sezoně učinit hned několik složitých finančních rozhodnutí. Pavla Zachu už si pojistil na příští čtyři roky za 4,75 milionu ročně. Volnými agenty se stanou nově příchozí Orlov (5,1 milionu) a Hathaway (1,5 milionu). Smlouva končí taky obránci Connoru Cliftonovi, gólman Jeremy Swayman se stane omezeným volným agentem a dosud bral nováčkovský plat 925 000 dolarů ročně.

Šéf NHL Gary Bettman naznačil, že platový strop se nejspíš zvedne jen o milion dolarů jako v předchozích letech. To však staví Bruins do zapeklité situace. S některými kontrakty budou muset žonglovat, pokud si chtějí pojistit i další klíčové hráče. Určitě pomohlo, když Bo Horvatovi nedávno po příchodu z Vancouveru přiklepli v New York Islanders 8,5 milionu dolarů. Pastrňáka to finančně vystřelilo ještě výš. Ale jsou i další důvody, proč si 11,25 milionů dolarů ročně zaslouží. V této sezoně je na dobré cestě nastřílet 60 gólů. To se v Bostonu povedlo naposledy Philu Espositovi v ročníku 1974/75, posledním padesátigólovým střelcem byl současný prezident klubu Cam Neely v sezoně 1993/94. Pokud by Pastrňák nasbíral 113 a víc bodů, bude to nejlepší výkon v dresu Bruins za posledních třicet let.

Ztráta tak skvělého křídla v nejlepším věku by pro vedoucí celek ligy znamenala těžkou ránu, proto Boston měl smlouvu s českou hvězdou jako svoji prioritu. Generální manažer Bostonu Don Sweeney věděl o spoustě týmů ochotných nasypat Pastovi ranec peněz, nechtěl dopustit, aby se rokování táhlo do léta. Hodně usiloval, aby dotáhl nový kontrakt pro Pastrňáka ještě před play off. „Pro lásku boží, už to prosím udělejte!“ napsal fanoušek Bostonu v diskusi k příspěvku stanice ESPN.

Stalo se.

Od příští sezony bude Boston Pastrňákovým týmem. Kolem něj se všechno začne točit, kolem něj se začne skládat tým.

Aktuální úkol? S rodinou vyhrát Stanley Cup.

