Voráček je v Arizoně jako mrtvý kontrakt. Nejspíš se blíží jeho konec

Jakub Voráček mění adresu, Columbus ho vyjtrejdoval do Arizony. Tenhle přestup má ale jeden háček. Většinou není moc dobré znamení, když hokejista na marodce odchází ke Coyotes. Klub totiž díky „mrtvým kontraktům“ hráčů, kteří nemohou nastoupit do zápasu, obchází platový strop. Neplatí je, ale podle pravidel NHL je vlastně platí. Vlastně si tady ani nikdo nepřeje brzké uzdravení, když jste na marodce v Arizoně, máte na ní vydržet navěky.

Válel v NHL, sbíral body. Ale Jakub Voráček celou kariéru bojoval i s otřesy mozku. Sám říkal, že jich prodělal zhruba dvanáct, pět z nich horších. Třiatřicetiletý útočník sezonu v Columbusu rozjel, ale právě otřes mozku ji po 11 zápasech zastavil. „Vynechal většinu sezony a pravděpodobně končí kariéru. Generální manažer Jarmo Kekäläinen se zbavuje jeho smlouvy,“ napsal na Twitter redaktor The Athletic Aaron Portzline.

Bohužel se to jeví jako velmi pravděpodobný scénář, že jeden z nejlepších Čechů v historii NHL si už nikdy nezahraje. Do Arizony dlouhodobě zranění hráči nechodí kariéru rozjet, ale kluby sem odkládají jejich kontrakty. V minulosti sem takhle patřili Pavel Dacjuk, Chris Pronger, Marián Hossa. Teď na soupisce najdete Sheu Webera, Andrewa Ladda, Bryana Littlea a čerstvě právě Voráčka.

Byla by to zajímavá sestava, kdyby... Ano, kdyby naskočila na led. Ani jeden ze zmíněných borců ale za Coyotes nikdy nenastoupil a organizace v to ani nedoufala. Jedná se o tzv. „spící“ nebo „mrtvé smlouvy“, které si klub z pouště bere, aby sám naplnil platovou podlahu a klubům pak ušetřil starosti se stropem.

V čem Arizoně podobné čachry tak pomáhají? Oficiálně vydá na platy víc jak 60,2 milionu, což je nejnižší částka, kterou klub musí na smlouvy vydat. V praxi ale zaplatí mnohem méně, protože zranění hráči mají pojistky. Klub ušetří, okatě obchází podmínky ligy.

Většinou si za takovou službu žádá drafty, což byl i tento případ. S Jakubem Voráčkem putovalo do Arizony 6. kolo draftu, opačným směrem vyrazil brankář Jon Gillies, farmář z Tucsonu.

Pro Coyotes to neznamená, že by měli českého útočníka platit. Jak uvedl insider Elliotte Friedman ze stanice Sportsnet, smlouva pro příští ročník v hodnotě 7,5 milionu dolarů by měla být kryta celá pojistkou. Pokud hráč nenastoupí ani k jednomu zápasu, Arizonu kontrakt nevyjde ani na jediný dolar. Udělala dobrý obchod.

Nyní ji tak celý tým stojí pouze 43 milionu dolarů, na marodce má 19,9 milionů. Z nich zaplatí maximálně pár stovek tisíc, záleží, jak jsou uzavřené pojistky. „Teď je předčasné přemýšlet o návratu. Letos ještě ne, ale příští rok…,“ nechal se v pořadu Tiki-Taka slyšet Jakub Voráček, že by to rád zkusil. Proto jeho smlouvu Arizona ale nezískala.

Ve výsledku měl trejd smysl i pro Columbus. Zbavil se Voráčkovy smlouvy, získal prostor pod platovým stropem, takže si už v téhle sezoně může odepsat všechny bonusy, které potřebuje vyplatit svým hráčům. Do příštího ročníku půjde tak bez omezení a může naplnit celý strop v hodnotě 83,5 milionu dolarů.