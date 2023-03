Agent Volek o Pastrňákově smlouvě: Absolutní maximum, co mohl dostat

V posledních dnech byl neustále na telefonu. Aleš Volek, dlouholetý agent Davida Pastrňáka, spolu se zámořským kolegou J. P. Barrym dolaďovali detaily megasmlouvy, kterou nakonec jejich VIP klient ve středu večer českého času podepsal. „Má kontrakt, který si zaslouží,“ říká Volek v rozhovoru pro iSport Premium. „Pasta“ (26) se upsal Boston Bruins na dalších osm let s ročním průměrným příjmem 11,25 milionu dolarů. Volek popisuje, jak vypadalo jednání i to, jestli to bylo maximum možného…

Před chvílí vyšlo najevo, že se Pastrňák s Bruins dohodl. Jak vypadaly poslední dny?

„Řešilo se to hodně intenzivně. U takových velkých kontrakt to není otázka dnů… První rozhovory proběhly už po draftu. Nakonec si myslím, že to dopadlo tak, jak mělo. Má smlouvu, kterou si bezesporu zaslouží. Doufám, že bude navždy spojený s Boston Bruins.“

Co se řešilo v posledních hodinách a minutách?

„Kontrakt neobsahuje pouze finanční stránku. Co se týče peněz, tak dohoda byla na světě už před týdnem. V průběhu dalších dnů se řešily jiné věci.“

Jaké konkrétně?

„To bych nerad veřejně komentoval. Byly to otázky nemožnosti trejdů, podpisové bonusy a podobně. Celou smlouvu jsme společně řešili s J. P. Barrym.“

Oddechl jste si hodně?

„Nevím, jestli je to správné slovo… Ale ano, dá se říct, že jsem si oddychnul. Protože je fajn, že jsme se domluvili. I David už má čistší hlavu z toho, že ví, jak bude vypadat jeho budoucnost. I když na výkonech ho to určitě neovlivňovalo, to jsme mohli všichni vidět. Každopádně jsem za něj moc rád.“

Jak jste řešili výši kontraktu?