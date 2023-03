Spartě šlape i U19. Posila za miliony v Olomouci chyběla, na tribuně Zima

Přijede a zahraje si proti nám? Ne, olomoučtí mladíci se souboje proti kamarádovi Romanu Mokrovicsovi, jenž hrál na podzim s nimi a v sobotu vstřelil dva góly Dukle, nedočkali. Sparta šestnáctiletého útočníka do výpravy na Hanou nezahrnula ani pro kategorii U19, ani pro U17. Navzdory tomu, že on sám nastoupit chtěl. Důvody? Prý šetření, protože o víkendu hrál po delší době, a taky faktor pikantního duelu...

Hosté si ale na Sigmě bezproblémově smlsli i tak. S berlemi pod oranžovou dekou to na tribuně v Řepčíně sledoval i zraněný reprezentační stoper David Zima, hráč FC Turín a produkt akademie se sídlem na Andrově stadionu.

Viděl sice slušný nástup svého bývalého klubu, nicméně po úvodním a zejména druhém pojišťovacím gólu Sparty z penalty hned po změně stran už totální dominanci Pražanů. Sebevědomí jim raketově vystřelilo nahoru, což potvrzovali nebezpečnými brejky a kvalitou ve finální fázi.

Díky třem bodům a prohře Brna v Jihlavě (0:3) si svěřenci Jana Kopáňka upevnili vedení v tabulce, kde mají čtyřbodový náskok. „Vždycky je příjemné být v čele,“ usmál se trenér, jehož v pondělí potěšila i výhra druholigového B-týmu nad Slavií (2:0). „Viděli jsme plody naší práce, protože všechno to byli mladí hráči, kteří se prezentovali před celým národem výborným způsobem.“

Mladé složení měl i Kopáňkův výběr, stejně jako u domácích byl průměrný věk hráče necelých 18 let. Například Daniel Rus (ročník 2006), jenž si z loňského galavečeru FAČR Grassroots odnesl cenu pro nejlepšího mladšího dorostence republiky (druhý byl Mokrovics), se blýskl dvěma góly.

Trochu se vyjímal akorát obránce Ondřej Kukučka, který ještě nedávno figuroval coby člen širšího kádru áčka pod vedením Briana Priskeho. Debutoval v Domažlicích v MOL Cupu, nasbíral jedenáct startů za rezervu ve druhé lize a měl odcestovat i na zimní soustředění do Španělska. Zbrzdilo ho však zranění, takže se nyní loňská posila z Baníku Ostrava rozehrává v devatenáctce.

„Zranění mu udělalo ve vývoji určitou pauzu, ale on ji díky svému charakteru brzy dožene. Je vysoký, konstruktivní, má velkou perspektivu,“ chválil pravého stopera kouč. „Teď byl za béčko Ševínský, Ondra u nás, ale není to těžké skládat. Všichni to jsou vnímaví kluci. Navíc způsob hry, který praktikujeme, máme v celém klubu jednotně nastavený, takže to není problém,“ dodal.

Fajn nálada ve Spartě byla znát i na společné radosti z každé další vstřelené branky, z týmového výkonu vynikly i individuality jako důrazný kapitán Josef Stárek nebo agilní záložník Jiří Tesař.

Na druhé straně nezabránil debaklu ani stoper Adam Dohnálek, jehož při zranění Michala Vepřeka vytáhl trenér olomouckého béčka Augustin Chromý v sobotu v Opavě k debutu ve F:NL. A obstál.

„My jsme odehráli skvělý první poločas, bohužel jsme ho nekorunovali gólem. Sparta byla maximálně efektivní a tak kvalitní tým už vedení nepustí. Oceňuji snahu kluků do poslední minuty, nechali tam všechno. Předvedli jsme velmi dobrý výkon, ale nemůžeme udělat tolik hrubých chyb v defenzivě,“ hodnotil Tomáš Janotka, kouč Sigmy U19, o němž se spekuluje, že by v dohledné době mohl Chromého nahradit o kategorii výše.

Navazující souboj kategorie U17 mimochodem skončil úplně stejným výsledkem, mladší dorostenci Sparty v Olomouci vyhráli rovněž 4:1.