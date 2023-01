Vítkovice v čele. Třetí třetina bylo peklo, řekl Holaň. Bodoval i Jiříček

Ostravané měli před zápasem velké problémy se složením obrany. Mário Grmana vyřadila viróza a Patrik Koch dostal od disciplinární komise dodatečně stopku na čtyři zápasy za faul v minulém kole na Mikka Juusolu. A v Plzni nedohrál ani Petr Gewiese.

„Nezajímal ho puk, jen soupeř, který si prostrčil kotouč kolem něho a on ho trefil ramenem do hlavy,“ vysvětloval Kochovu stopku šéf disciplinárky Viktor Ujčík. „Je to hokej, já to beru, může hrát tělo, ale nesmí hrát do hlavy. Navíc se jednalo o stejný přestupek potřetí během necelého roku. Proto jsme přidali ještě jeden zápas navíc, aby si hráč uvědomil, že je tam asi něco špatně.“

Do obrany tak vítkovičtí trenéři přesunuli zkušeného útočníka Rastislava Deje. Ten už v lize odehrál 822 zápasů, platí za specialistu na oslabení, ale v obraně nehrál nikdy. Aby toho nebylo málo, ve 44. minutě se vyfauloval Petr Gewiese. Tým, který ze střídačky vedou dva bývalí beci Miloš Holaň a Radek Philipp, dohrával v Plzni se čtyřmi obránci.

Plzeň - Vítkovice: Gewiese trefil Holešinského do hlavy a zápas nedohrál Video se připravuje ...

„Třetí třetina pro nás bylo peklo,“ přiznal Miloš Holaň. „Hlavně kvůli naší nedisciplinovanosti. Tady se zápas lámal, kluci bojovali, zblokovali spoustu kotoučů, navíc Klimeš v bráně nás hodně podržel. Hráči předvedli neskutečný kus práce, spousta jich nemohla naskočit, pro nás to jsou hodně vydřené body. Ukázali jsme vnitřní sílu, z minima jsme vytěžili maximum. Nesmírně těžké utkání.“

Plzeňští se v poslední době naopak trápí. Kabinou se jim prohnala viróza, padli potřetí za sebou (skóre 3:13). Z posledních deseti zápasů získali jen tři výhry. Proti Vítkovicím měli i smůlu. První trefu Jana Schleisse zrušili sudí po poradě u videa, Kryštof Hrabík stál v brankovišti. A chvíli před trefou Petera Muellera na 1:2 rozhodčí neodpískali faul na Adriana Holešinského.

Trenér Petr Kořínek ovšem vypíchnul neproměněné šance. „Měli jsme jich spoustu, bohužel jsme je nedokázali proměnit,“ krčil rameny. „Tohle jsou rozhodující momenty. Do dalších zápasů musí být větší bojovnost, protože náš výkon nebyl dobrý. Každý si musí sáhnout do svědomí, takhle se o body nebojuje.“

Drobným plusem pro poražený tým je premiérová asistence teprve šestnáctiletého beka Adama Jiříčka. Odehrál přes deset minut, při závěrečné power play nabíjel Schleissovi. I v tomto už překonal svého staršího bratra Davida, stříbrného medailistu z mistrovství světa do 20 let. Nedávná šestka draftu NHL si totiž první ligový bod připsala v pátém utkání. Mladší Adam bodoval už při svém druhém startu.

Plzeň - Vítkovice: První bod Adama Jiříčka, po jeho nabídce pálil Schleiss, 2:3 Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 47:10. Holešinský, 58:48. Schleiss Hosté: 28:23. Lakatoš, 53:01. Mueller, 54:41. Kotala Sestavy Domácí: Pavlát (Mi. Svoboda) – Baránek, Zámorský, Piskáček (A), Jiříček, Houdek, Kvasnička – Schleiss (C), Kodýtek, Hrabík – Blomstrand, Mertl (A), Holešinský – Pour, Suchý, Rekonen – Bitten, Soukup, Malát. Hosté: Klimeš (Stezka) – Mikuš, Raskob, Gewiese, J. Stehlík, L. Kovář – Dej, Bukarts, Krieger – Mueller (A), Kotala, L. Krenželok (C) – Lakatoš (A), Fridrich, Chlán – Kalus, Lednický, Bernovský – R. Půček, Krejsa. Rozhodčí Sýkora, Šindel – Brejcha, Gerát Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 3210 diváků

