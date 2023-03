Ceny za základní část podle iSport.cz: vládne Sparta i Dynamo. Ale MVP je...

Video se připravuje ... Základní část Tipsport extraligy už je minulostí. Ještě než ve středu začne předkolo play off, redakce deníku Sport a webu iSport.cz připravila individuální ceny za dlouhodobou fázi ročníku. Kdo byl nejlepší ofenzivní obránce, defenzivní útočník či hráč do 23 let? Vybírali jsme na základě analytických dat i pozorování v zápasech. A možná budete překvapení, kdo se stal nejužitečnějším hráčem.

Jak jsme vybírali hráče Základní podmínkou bylo, aby hráč odehrál v základní části aspoň 20 zápasů. Čistě z pohledu dat by se nejužitečnějším hráčem stal Lukáš Sedlák z Pardubic. Jenže jeho a Michala Kempného jsme do daného pořadí zahrnout nemohli. Neodehráli v klubu celou sezonu, velkou část ročníku si Pardubice i Sparta poradily bez nich. A MVP je cena pro hráče, který byl nejplatnější pro svůj tým v celém ročníku, Sedlák chyběl Dynamu ve 28 zápasech, Kempný Spartě v 17 zápasech. Do dalších individuálních cen jsme je ale zahrnuli, protože byli individuálně tak dominantní, že zápasový handicap smazali. Hráče jsme vybírali na základě analytických dat i pozorování v zápasech.

Nejužitečnější hráč Uvis Janis Balinskis (Liberec) Nejproduktivnější obránce extraligy, to už zní. Ale zdaleka není jen jím. Šestadvacetiletý lotyšský bek absolvoval nejlepší sezonu kariéry, od níž se může odrazit hodně daleko. V minulých měsících jsme byli svědky možná zásadního zlomu v jeho kariéře. Rodák z Rigy prokázal nejen produktivitu (11+24), kterou by bralo 90 procent útočníků, ale i schopnost zakládat a režírovat akce svého týmu. Na hru Tygrů má člen první formace obrovský vliv jak při hře pět na pět, tak v přesilovce (suverénních 17 bodů). S jeho kumštem mu extraliga začíná být malá, podle názoru řady expertů má na mnohem víc. Pokud se vše sejde, nabídka z NHL není sci-fi. Pořadí:

1. Uvis Balinskis (Liberec)

2. Marko Daňo (Třinec)

3. Michal Řepík (Sparta)

4. Tomáš Plekanec (Kladno)

5. Jiří Ondrušek (Olomouc)

Nejlepší ofenzivní útočník Lukáš Sedlák (Pardubice) Klidně se můžeme odpíchnout od základního čísla. Průměrně si připsal 1,18 bodu na zápas, což je nejvyšší hodnota v extralize, druhý Andrej Nestrašil je na 1,07. Vítězem je pro nás Sedlák proto, že on je prostě mašina na nebezpečné situace a góly. Když skáče na led, Pardubice v drtivé většině situací útočily, nebránily se. Má rychlou a tvrdou střelu, při přesilovkách chodil otravovat před branku. Za 60 minut hry průměrně vstřelil 1,86 gólu, nikdo nebyl lepší. Když sledujete jeho střídání, máte pocit, že v kalhotách má schovaný jaderný reaktor, který ho na střídačce dobíjí. Má v sobě nevyčerpatelnou energii. Čekali jste, že se stane hvězdou ligy. Výsledek? Splněno. Pořadí:

1. Lukáš Sedlák (Pardubice)

2. Marko Daňo (Třinec)

3. David Tomášek (Sparta)

4. Roberts Bukarts (Vítkovice)

5. Martin Růžička (Třinec)

Defenzivní útočník Tomáš Redlich (Karlovy Vary) Nečekané jméno, viďte? Karlovarský Tomáš Redlich je však nejlepším defenzivním forvardem ligy s naprostým přehledem. Na záda mu nedýchal nikdo. Neznamená to, že by se na ledě musel bránit, že býval pod tlakem. Naopak. Ataky soupeře zastavoval mnohem dřív. Byl v tom lepší než 97 procent dalších ligových forvardů. V defenzivním vlivu na spoluhráče měl percentil 98. Stejnou dominantní hodnotu má taky v úspěšných výstupech z obranného pásma. Redlich měl excelentní vliv na spoluhráče na obou stranách ledu (7. nejlepší mezi všemi hráči TELH!). V poměru očekávaných gólů byl ve Varech nejlepší. Stejně jako v těch reálných při hře pět na pět. Byl u 28 vstřelených a jen 13 inkasovaných. Pořadí:

1. Tomáš Redlich (K. Vary)

2. Nicolas Hlava (Litvínov)

3. Radovan Pavlík (Mountfield HK)

4. Samuel Buček (Třinec)

5. Tobias Lindberg (Vítkovice)

All around obránce Michal Kempný (Sparta) Přišel, viděl a hned začal vládnout. Kempný se do extraligy vrátil po sedmi letech. A okamžitě se stal nejlepším defenzorem soutěže. Ve všech směrech. Říkají to data i pouhý pohled mezi mantinely. Kempný je s přehledem nejkomplexnějším bekem. Spoustu času odehrál v oslabení a přesilovkách. Právě při hře v početní nevýhodě patřil mezi top 5 obránců ligy. A hra pět na pět? Trenéři se mohli řídit prostým: Ať ho dáme na led s kýmkoli, budeme dominovat. Se všemi útočníky, s nimiž odehrál aspoň 60 minut, má Kempný pozitivní poměr očekávaných gólů. Tedy byl v tlaku, nebránil se. V obraně odehrál nejvíc času v páru s Miklišem (průměr) a Poláškem (těžký podprůměr). Defenzivu Pražanů však vyloženě táhnul. Pořadí:

1. Michal Kempný (Sparta)

2. Uvis Balinskis (Liberec)

3. Peter Čerešňák (Pardubice)

4. Jiří Ondrušek (Olomouc)

5. Tomáš Dujsík (Olomouc)

Ofenzivní obránce Michal Kempný (Sparta) Pokud by Kempný odehrál v Česku kompletní sezonu, velmi pravděpodobně by primát nejproduktivnějšího beka Balinskisovi vyfoukl. Bodový průměr má jasně nejvyšší. V průměru na 60 minut hry svého pobytu na ledě sebral 1,7 bodu. Nejlepší mezi ligovými beky byl taky v průměru primárních asistencí nebo očekávaných gólech po jeho přihrávkách na střely. Data ukazují velký rozdíl v ofenzivní potenci Sparty s Kempným na ledě a bez něj. Ve 35 utkáních uhrál 28 bodů (1+27), z toho dvanáct bylo v přesilovkách. Lepší v bodové produkci v nich (přepočet na čas) byli jen Percy a Košťálek. Za zmínku stojí taky obří přínos Zámorského v Plzni a trefená americká posila Vítkovic Willie Raskob. Pořadí:

1. Michal Kempný (Sparta)

2. Uvis Balinskis (Liberec)

3. Jan Košťálek (Pardubice)

4. Petr Zámorský (Plzeň)

5. Willie Raskob (Vítkovice)

Defenzivní obránce Michal Moravčík (Sparta) Na ledě vaše oči vyloženě netáhne. Magnet na sobě nemá. Svoji práci si však Michal Moravčík zastane skvěle. Data hovoří jasně. S velkým přehledem je nejlepším defenzivním bekem soutěže této sezony. S ním na ledě měla Sparta nejvyšší podíl očekávaných gólů, dominantní byl Moravčík v úspěšných výstupech z obranného pásma. Pražané s ním na ledě měli podle očekávání inkasovat za 60 minut hry pět na pět jen 1,7 gólu. Jde o druhou nejlepší hodnotu mezi všemi extraligovými obránci. Z pohledu čísel mu pomohlo, že mizerný start sparťanské sezony proseděl mezi zraněnými. A dál? Možná vás nepřekvapí, že mezi obrannými lídry najdeme hned dva borce z Olomouce: Jiřího Ondruška a Tomáše Dujsíka. Pořadí:

1. Michal Moravčík (Sparta)

2. Jiří Ondrušek (Olomouc)

3. Martin Marinčin (Třinec)

4. Peter Čerešňák (Pardubice)

5. Tomáš Dujsík (Olomouc)

TOP U23 Oliver Okuliar (Mountfield HK) Vždycky potěší, když se trefíte do posily. Hradec si mne ruce, první sezona Olivera Okuliara stála za to. Dvaadvacetiletý borec přišel z Finska, kde ho víc svazovali defenzivní taktikou. V extralize roztahuje křídla. Nejdřív hledal střeleckou formu, pálil šance, ale pak se rozjel. Ve 39 zápasech posbíral 29 bodů. V kanadské juniorce hrál s hvězdou Buffala Dylanem Cozensem, teď u slovenského útočníka cítíte velkou pokoru. Nevykládá o NHL, jak tam brzy rozkopne dveře taky. Nejdřív by se rád stal rozdílovým hráčem v Česku. Začal velmi dobře. V našem pořadí přeskočil Adama Najmana, který si buduje dobrou pozici v Liberci. A v Litvínově moc pozitivních věcí po základní části nenajdete. Ale Denis Zeman je naděje, že ve Vervě bude dobře, bek, který se zlepšuje. Pořadí:

1. Oliver Okuliar (Mountfield HK)

2. Adam Najman (Liberec)

3. Denis Zeman (Litvínov)

4. Jan Bambula (Olomouc)

5. Petr Fridrich (Vítkovice)