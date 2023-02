Tresty za simulování: někdy pár tisícovek. Sobotka? Kolem 50 tisíc

V hokejové extralize je to mezi hráči horké téma. Postihy disciplinární komise za simulování. Fanoušci to tolik neřeší, protože jejich hráč dostane pokutu a jede se dál, žádná absence v dalším zápase. Jenže hokejistu takový verdikt pochopitelně zabolí. Tu méně, tu více. Poslední várka postihů od šéfa disciplinárky Viktora Ujčíka je toho ukázkovým příkladem.

Mezi čtyřmi potrestanými uvízl i Vladimír Sobotka . Což je hráč luxusní kategorie elitní domácí soutěže. Takový plejer je svým klubem pochopitelně patřičně ohodnocen. Podle zdrojů iSport.cz se měsíční výplata sparťanského tahouna pohybuje okolo 500 000 korun. A protože od Ujčíka inkasoval postih ve formě desetiprocentní srážky z měsíční mzdy, vyjde cifra, kterou asi žádný hokejista nepřejde pouhým mávnutím ruky. V tomto případě se tedy jedná o zhruba 50 tisíc korun, které poputují na konto řídícího orgánu APK LH.

Sobotka byl potrestán za chování v duelu 48. kola v Liberci, kdy zkraje druhé třetiny poskočil po lehkém ataku holí obránce Richarda Nedomlela. Nešlo o zákrok, po němž by Sobotkovi nezbývalo nic jiného, než spadnout na led, i proto Ujčík tento moment označil za nafilmovaný pád – přihrávání.

V praxi to nezřídka bývá tak, že hráči chtějí zvýrazněným způsobem upozornit sudí, že jsou poněkolikáté v utkání beztrestně faulováni, jedná se o vzkaz ve stylu: „Tak už bys to konečně mohl písknout…“ Nedomlel byl arbitrem Petrem Úlehlou nakonec přísně vyloučen za podrážení, Sobotka nikoli. Až dodatečně.

V tomto případě lze Ujčíkovi těžko vyčítat pochybení. Celá problematika je však mnohem složitější téma. Postihování za simulování je velmi tenký led. V extralize jsou známé a nepoučitelné „firmy“, jenže v minulosti najdeme i řadu velmi kontroverzních a nejasných případů, které skončily suchým vystavením pokuty.

Pomůckou pro udělení postihu je zhlédnutí videozáznamu. Ten může být průkazný, ovšem taky nemusí, neboť kvalita záznamu bývá různorodá. To platí především o dřívějších sezonách, kdy nebylo možné na sto procent zjistit, zda se jedná o nevynucený pád hráče. Často za pád mohl i nekvalitní led, rýha v něm. Přesto byl vynesen postih.

Pravdou je i to, že ne všechny fauly na technického a kreativního Sobotku jsou zároveň odpískány. A právě to hráčům vadí, z toho důvodu se někteří odhodlají k přihrání soupeřova zákroku. Následně pykají.

Potrestané hráče rovněž dráždí, že je jim z ústředí disciplinární komise následně oznámeno, jakým stylem postupovali, aby neférovým způsobem sudí obalamutili = simulovali.

Hokejisté většinou postih se skřípěním zubů přijmou, známý je však případ Radka Smoleňáka, jenž se odmítl smířit s postihem disciplinárky, která mu ponížila výplatu o deset procent. „Pokud se nedovolám pravdy, jsem připravený se bránit přes všechny další orgány, přicházející do úvahy. Nenechám si od někoho říkat, co jsem zamýšlel, když ho nemám v hlavě. Respektuju trest, pokud o někoho přerazím hůl. To je jasné. Kdežto tenhle případ mi přijde padlý na hlavu,“ bránil se hradecký útočník po verdiktu před pěti roky ze semifinálové série s Třincem.

Svůj boj vyhrál, disciplinárka trest zrušila.

Vedle Sobotky byli zkraje týdne potrestáni desetiprocentní srážkou z měsíční gáže kladenští Ondřej Bláha s Kristapsem Sotnieksem a litvínovský Martin Havelka.