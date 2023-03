Play off extraligy: semifinále každý den. Řeší se opět zúžení i TV práva

S jednou změnou v programu oproti posledním sezonám se odehraje Generali Česká pojišťovna play off Tipsport hokejové extraligy. Vyřazovací část nejvyšší soutěže začne ve středu zápasy předkola a po šesti letech se vrátí k formátu, kdy se nebudou hrát obě semifinále ve stejný hrací den. Titul z posledních třech dohraných ročníků obhajuje Třinec, který začne už v předkole proti Litvínovu a bude navazovat na triumfy z let 2019, 2021 a 2022.

Systém play off s dvanácti celky zůstává zachován třetí sezonu po sobě. V boji o finále se ale bude hrát postupně každý den po jednom utkání a střídat se budou o přenosy Česká televize a O2 TV Sport. Finále budou vysílat jako dosud oba programy.

„Hlavním motivem bylo to, že hokej bude každý den v televizi. Diváci, kteří třeba nebudou mít možnost jít na stadion, nebo bude třeba vyprodáno, si budou moct pustit zápas v televizi. Vyplývá z toho větší mediální sledovanost všech týmů, které se dostanou do semifinále,“ řekl ředitel extraligy Martin Loukota na pondělní tiskové konferenci v Praze před startem play off.

Po základní části třetí pražská Sparta má podle dohodnuté výjimky kvůli programu v O2 areně jasno, že bez ohledu na vývoj bude hrát v případě účasti mezi nejlepšími čtyřmi týmy sérii, která začne v úterý 4. dubna.

V případě, že by ve čtvrtfinále vypadly první Pardubice i druhé Vítkovice a postoupila Sparta, začaly by celky sérii z pozice 2-3 jako první v neděli 2. dubna ony. Pražané by v případě začátku venku hráli v O2 areně jistě 8., 9. a případně 13. dubna, pokud by se posunuli do role domácího celku na úvod, tak 4., 5. a potom případně 11. i 15. dubna.

Zúžené play off?

Asociace profesionálních klubů (APK LH) zároveň řeší systém soutěže pro příští ročník a podle Loukoty by se o něm mělo rozhodnout do konce března. Je možný návrat k variantě, že do čtvrtfinále postoupí prvních šest týmů a celky ze sedmého až desátého místa by hrály předkolo.

„Určitě má tento systém i výhodu pro posledního, který jde do baráže, protože teď má šest týdnů pauzu,“ prohlásil Loukota. „Ve chvíli, kdy bychom hráli předkolo s týmy ze 7. až 10. místa, tak by se hrálo play out na šest utkání jednou doma a jednou venku, kde by se zachovávaly body ze základní části. Pauza před baráží by se pak zkrátila na nějakých čtrnáct dní. To by určitě po nejhorší extraligový celek byla výhoda,“ prohlásil Loukota.

„Dvanáct týmů ze čtrnácti v play off je taková částečná devalvace těch 52 kol. I když loni Boleslav z jedenáctého místa překvapila ve čtvrtfinále vítěze základní části. Uvidíme, jak to bude letos. Loni skončilo hlasování devět ku pěti pro variantu s dvanácti týmy,“ uvedl Loukota.

Výhradní marketingový partner APK LH, společnost BPA, spravuje mediální práva pro sezony 2023/24 až 2027/28 a do výběrového řízení na televizní práva se přihlásily tři subjekty.

„Je to samozřejmě tradiční vysílatel Česká televize, O2 TV a Canal+. V tuto chvíli jsme ještě požádali Canal+, aby nám dodal licence. Podmínkou pro druhou fázi je, že musí držet licenci k rozhlasovému a televiznímu vysílání na území České a Slovenské republiky,“ prohlásila předsedkyně představenstva společnosti BPA Jana Obermajerová.