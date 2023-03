Mrtvý skokan Hájek (†35): Nehoda, nevěra a rozvod! Utekl do Asie před problémy?

Pro lety na lyžích měl talent už jako školák v Harrachově, ale Antonín Hájek rovněž uměl skočit až po uši do malérů. Utekl daleko od domova, kam už se nevrátí, právě kvůli tomu?

Kariéra českého reprezentanta je plná vzletů a pádů, a to nejen při závodech, kterých ve Světovém poháru absolvoval celkem 111 a dvakrát skončil těsně pod stupni vítězů.

O život jej málem připravila dopravní nehoda v roce 2008, kdy vjel rychle do zatáčky a krvácel do břicha. Pomoc si zavolal mobilem v kapse: „Doktoři říkali, že už jsem docela studenej...“ Do skoku mu nebylo ani, když ukončil aktivní kariéru před osmi lety – údajně i kvůli chabé životosprávě. Po šestiletém vztahu s bývalou biatlonistkou Evou Puskarčíkovou (32) sbalil týmovou fyzioterapeutku Veroniku. Brali se v létě 2019 pod harrachovským »mamutem«.

Pak se vznášel ve snu, že jednou bude trénovat skokany v Norsku. Ale tvrdě dopadl na zem vlastní vinou. Coby kouč českých reprezentantek podváděl choť se svou svěřenkyní Karolínou Indráčkovou (25). Antonínova tehdejší manželka se přitom starala i o ní! Po nevěře se Hájkovi rozvedli, on sekl s prací u nároďáku. Zmizel tedy Antonín kvůli nahromaděným problémům? „Jo, tak to bude bez komentáře, nashledanou,“ nechtěla se exmanželka Veronika teď už s Nedělním Bleskem bavit.