Co dnes dělají šampioni z Nagana: podnikatelé, politici, rentiér i psí hotel

Při vzpomínkách na zlatý český triumf na olympiádě v Naganu se lidé často ptají: pamatujete si, co jste dělali? Kde jste sledovali finále proti Rusku? Pojďme se teď ale podívat, co v současnosti, 25 let od nejslavnějšího momentu českého hokeje, dělají tehdejší hrdinové. Stále hrající Jaromír Jágr je samozřejmě na očích, podobně jako velmi aktivní až aktivistický Dominik Hašek. Víte však čím se živí ostatní? Nebo kdo si jen užívá života na golfu, či na rybách? A kdo vlastní hotel pro psy?