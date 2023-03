McDavid je neskutečný, ale není to jen o něm. Oilers připomínají Pittsburgh

Už loni se docela mluvilo o tom, že Edmonton by v play off mohl dojít daleko. Jenže tehdy ještě neměli takovou obranu. Vzadu hořeli, teď přišel Ekholm, jsou velcí a silní. Dávají pořád dost gólů, defenziva velmi dobrý standard, brankář tým většinou taky drží a útok je úplně někde jinde. Sobotní porážka v Torontu se tomu vymyká, ale předtím v Bostonu hráli výborně. Prohrávali sice po trošku smolných gólech 0:2, jenže srovnali a zvítězili. Bruins prohráli poprvé v základním čase zápas, kdy vedli. Tam se ukázala síla Edmontonu, že dokážou vývoj otočit a jdou si za tím. V posledních deseti utkáních většinou vyhráli nebo bodovali a vzdálili se o dost Calgary, které je v divizi za nimi.

Dřív Oilers dávali pět, šest gólů, jenže sedm dostali. To byl problém. Teď hráli většinou na jeden, dva, a přesto byli schopni vyhrát. V defenzivě se celkově zlepšili a ofenziva tím neutrpěla. Aspoň co jsem viděl. Moc se s tím nemažou, dohrávají souboje, dávají to jednoduše ze třetiny. Obrovskou sílu mají v přechodu do útočného pásma a hlavně jsou produktivní.

McDavid je neskutečný, blíží se 130 bodům a nesehrál ještě ani sedmdesát zápasů. Ale nebylo to jen o něm, ukázali se jiní hráči. Úplně nejvíc si vyhoví s Draisaitlem, ovšem tím, že je v posledních pár zápasech roztrhli, pomohli ostatním lajnám a ty začaly tím pádem skórovat. Mají dvě úderné pětky, které to táhnou, což potřebovali.

V minulosti se ukázalo, že mít takhle odskočené hráče není v play off ideální. Co si pamatuju, většinou rozhodovali