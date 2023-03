Detaily Ronaldových smluv se zaměstnanci: Zvláštní »klauzule o smrti«!

Cristiano Ronaldo (38) má po celém světě řadu zaměstnanců, kteří se mohou pyšnit tím, že je jejich šéfem fotbalová superstar. Kdo by ale čekal klasickou pracovní smlouvu, byl by překvapen. Hráč, který momentálně působí v Saúdské Arábii, šalamounsky vyřešil, jak si pojistit, že jeho lidé nebudou moci vypouštět do éteru informace o jeho soukromí.

Není to tak dávno, kdy se Cristiano Ronaldo sháněl po služebnictvu do své nové vily, kterou staví v rodném Portugalsku. Konkrétně hledal například kuchaře a komorníka, které lákal na pohádkový plat. Teď vyšlo najevo, že špičkový fotbalista má na úspěšné uchazeře minimálně jeden zvláštní požadavek, který si dokonce pojistil ve smlouvě.

Není divu, že hvězda Ronaldových rozměrů je v otázce svého soukromí velice ostražitá. Podle webu Italy 24 si do kontraktu, který se zaměstnanci uzavírá dal fotbalista dokonce speciální klauzuli zvanou »smrt«. Ta mu zaručuje, že bude moci ke svým podřízeným chovat důvěru. A to hodně dlouho!

Cristiano od svých lidí samozřejmě očekává mlčenlivost ohledně čehokoliv, co se v jeho domě i mimo něj stane. Netýká se to ale pouze doby, během které pro něj budou pracovat. »Klauzule smrti« pojednává o tom, že až jednou slavný Portugalec zemře, mlčenlivost budou muset zaměstnanci držet ještě dalších 70 let. Pravděpodobnost, že se někdo z jeho podřízených dožije doby, kdy se mu bude moci rozvázat jazyk, je tak docela malá...