Ronaldova premiéra v lize: Ovace a rozpaky. Klička, zkusil nůžky, ale...

Velkolepý debut Cristiana Ronalda v arabském světě na ligové scéně je minulostí a rychle se na něj zapomene. Saúdská Arábie se ponořila podruhé během několika týdnů do fotbalové horečky. Poprvé se tak stalo při sympatických výkonech reprezentace na MS v Kataru, podruhé po přesunu Cristiana Ronalda na novou adresu.

Ronaldo byl vděčným tématem v celé zemi, stadion Mrsool Park s kapacitou 25 tisíc diváků, kde Ronaldův chlebodárce hraje domácí zápasy, hlásil vyprodáno. Všichni se těšili na fotbalovou ikonu v plné parádě.

Ronaldo musel po delší době pocítit, že je zase celebritou. Fanoušci v hledišti šumem a potleskem oceňovali každý jeho dotyk s míčem i zdvižený palec za přihrávku kolegy, byť provedení pokulhávalo. Právě tohle byl důležitý aspekt utkání. Mnozí spoluhráči CR7 zkrátka nemají návyky z velkoklubů, kde dosud Ronaldo působil, takže si mnohdy se spoluhráči nerozuměl. To se může v zárodku jeho angažmá stávat a věci se pravděpodobně pohnou správným směrem.

Výhru favoritovi vystřelil po půlhodině hry hlavou Brazilec Talisca. Potvrdil tak dvanáctým gólem v sezoně pozici nejlepšího střelce ligy. Na míč si naskakoval i Ronaldo, ale tentokráte se ani nemohlo spekulovat o líznutí jeho upraveného účesu jako na MS.

Kdo čekal Portugalcovu útočnou salvu, byl zklamán. Nikdo ale nesmí zapomínat, a Ronaldo obzvlášť, že saúdskoarabská liga není žádná vesnická holomajzna. V řadě tamních klubů působí hvězdy ze zahraničí, a byť už mají zenit výkonnosti za sebou, pořád umějí. I v mládežnických akademiích najdete trenéry ze Španělska, Francie, Nizozemska a dalších mocností. Světový šampionát ukázal, že v Saúdské Arábii se fotbal vyvíjí a obrana Al-Ettifaqu nedala portugalské celebritě centimetr volného prostoru.

Zářivé momenty CR7 byly zhruba dva a oba se vešly do druhého poločasu. V tom prvním totiž Al-Nassr neukázal téměř nic. Pokyny francouzského trenéra Rudiho Garcii kabina evidentně přijala, protože domácí přidali.

Ronaldo poslal dobrý pas na Pityho Martíneze, ale argentinský špílmachr nechal vyniknout brankáře Paula Victora. Posléze si Ronaldo sám povodil jednoho z obránců, zakončoval však z ostrého úhlu znovu pouze do gólmana.

Po přestávce se zkrátka ukázalo, proč je Al-Nassr celkem s jasnou ambicí na titul - domácí tlačili, kýžený druhý gól však nepřidali. Ronaldova premiéra, kterou vysílalo na třicet televizních stanic, přinesla jen spoustu otazníků. Kdy se portugalský válec na nové adrese rozburácí, zatím zůstává nejisté.

TOP ZAJÍMAVÍ HRÁČI SAÚDSKOARABSKÉ LIGY

Anderson Talisca – Al-Nassr/Brazílie, 28 let

David Ospina – Al-Nassr/Kolumbie, 34 let

Luiz Gustavo – Al-Nassr/Brazílie, 35 let

Santi Mina – Al Šabab/Španělsko, 27 let

Odion Ighalo – Al-Hilál/Nigérie, 33 let

Jean-David Beauguel – Al Wehda/Francie, 30 let