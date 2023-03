V play off jsem měl přehled, kdo jde na rozhovor. Nabíjet soupeři? Zbytečné

Úspěšný trenér Václav Varaďa nechtěl v play off nabíjet soupeři • Michal Beránek (Sport)

Václav Varaďa si zjišťoval, kdo má jít v play off na rozhovor • Koláž iSport.cz

KOMENTÁŘ | Začíná play off a všichni trenéři si ještě pečlivěji hlídají, co před sériemi veřejně pustí nebo vysloví. Nikdo nechce mít své komentáře vylepené v soupeřově šatně jako extra motivaci. Zaznamenal jsem třeba reakci pardubického trenéra Radima Rulíka: „Ani jedno slovo. Ani slabika.“ S tím, že všichni vše sledují a nemá důvod rozkrývat, jak na tom jeho tým je a jak se připravuje.

Nevím, jaká na něho padla prvotní otázka, ale ze svého pohledu - kdybych byl v jeho situaci, taky bych nechtěl rozdmýchávat oheň a připomínat, že se nám výsledkově nedařilo na konci základní části. Spíš bych vše tlačil k tomu, co přijde. K play off a titulu, za kterým celou základní část organizace jde. Takhle jeho vyjádření čtu. Že se nechce zbytečně bavit o závěru základní části, který pro ně mohl být černou kaňkou. A v hlavách si ji můžete nést i dál. Trenéři i hráči.

Kdybych se teď chystal na Pardubice z pozice Olomouce, budu nad tím přemýšlet. Kouknu se na posledních pět zápasů, na vzájemné duely, co fungovalo, co ne. Jaké mají případné slabiny. Na to bych se před sérií určitě díval. Nečekal bych, že se od soupeřova trenéra dozvím něco z rozhovorů.

Samozřejmě, pro play off uděláte drobné korekce nebo úpravy na rozdílové hráče soupeře. Tak je to i v NHL. Na Davida Pastrňáka, Connora McDavida nebo Leona Draisatla se v play off připravujete jinak než v základní části. Budou mít kolem sebe střídání po střídání lépe bránící hráče, aby je zastavili ve hře pět na pět. V přesilovkách si takoví hráči body odnesou, tam se až tak zastavit nedají, ale jde o hru pět na pět. Tam dostanou defenzivnější specialisté větší porci na ledě, protože budou hrát na ofenzivní hvězdy soupeře. Ale jinak? Je jasné, že Hyka bude hrát se Sedlákem a Radil se Zohornou.