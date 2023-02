Olomouc zůstává v Krejčího srdci: V play off budou kluci kousat. Semkli se

Předloňským příchodem do Olomouce David Krejčí učinil z regionálního klubu jeden z nejvíce sledovaných i nejnavštěvovanějších. Mora s číslem 46 skočila do úplně jiné extraligové škatulky. Patřila k hitům. „Kluky pořád sleduju, píšeme si a zůstáváme v kontaktu,“ říká bývalý tahoun kohoutů, který po návratu do NHL oslavil tisícovku startů a spolu s Davidem Pastrňákem táhne Boston do výšin .

Na Hané byli paf z dovedností šampiona Stanley Cupu, zírali na jeho profesionální přístup a silný vztah ke klubu, odkud se odrazil k báječné kariéře. Byť se Krejčího přítomnost v ročníku 2021/22 nepropsala do konečného výsledku lépe než účastí v předkole play off, skromná organizace prožila po všech stránkách oživení. Herní i marketinkové, a čerpá z něj dodnes.

Nejeden hráč díky Krejčího přítomnosti pozvedl level své výkonnosti, povýšil vztah k vlastním povinnostem. Pateticky řečeno, šternberský rodák se zapsal do olomouckých srdcí. Vzpomínky na minulou sezonu přetrvávají ve fanoušcích i v kabině pořád. To samé platí pro Krejčího.

Za mořem je přikovaný k jiné šichtě, ovšem čas na zjišťování novinek u českých kamarádů si pokaždé najde. „Celé zápasy nestíhám sledovat, vzhledem k časovému posunu a mým věcem to nejde. Ale viděl jsem asi 95 procent všech sestřihů, nejdůležitější události sleduju. Olomouci to jde, zvlášť zkraje sezony si vedla úžasně. Vidět ji v první čtverce byl moc pěkný pohled. A i teď mohou být spokojení s umístěním,“ pokračuje David Krejčí.

Rok 2022 hokejisty Krejčího. Z Hané přes Čínu a Finsko zpátky do zámořské NHL Video se připravuje ...

V kabině i mezi veřejností padaly na podzim vtipné hlášky na téma, že po Krejčího návratu do Bostonu si Mora vede lépe. Spíš však šlo o dokonalý prodej nashromážděných zkušeností členů týmu po boku velkého hráče NHL. „Přišlo mi, že jak jsem odešel, začali hrát víc týmově, semkli se a přešli na trochu jednodušší hokej,“ domnívá se chlapík, jenž loni na ledě realizoval myšlenky, jaké do té doby nebyly na zimáku k vidění.

„Jasně, trochu mě překvapilo, když okupovali první, druhou příčku, ale nebyla to náhoda. Kluci jsou spolu dlouho pohromadě, starší hráči drží kabinu a ti mladší jsou super, makají, učí se,“ oceňuje vlastník více než tisícovky startů v elitní světové lize. „S ohledem na to, v jak skromných podmínkách Olomouc pracuje, si vede skvěle,“ zvedá palec a bývalým parťákům předpovídá zajímavé šance ve vyřazovací fázi. „Je to vyloženě tým do play off, nikomu nedají nic zdarma, budou kousat. Těším se, až do play off vstoupí, budu držet pěsti.“

Zbraní na utrhnutí se do absolutní špičky mají podle Krejčího dostatek. „Tým vede dobrý kouč, Honza Tomajko tomu dává hlavu a patu, drží je výborní brankáři. Do Olomouce nikdo nejezdí rád. Kvůli prostředí na stadionu a vynikajícím fanouškům. Tenhle aspekt může v play off dělat důležitý rozdíl. Teď půjde o to udržet co nejlepší pozici, aby případný rozhodující zápas hráli doma.“

