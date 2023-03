Pardubický strašák. Vyhrát všechno? Jen dva absolutní vládci za 19 sezon

Asi nejpoužívanější hokejová fráze je teď zase v kurzu. Zní s různými obměnami nějak takhle: „Play off je jiná soutěž.“ Z jednoho pohledu sedí. Pokud vyhrajete základní část, pořád musíte přidat ještě 12 dalších výher, žádný soupeř vás nesmí porazit čtyřikrát. Ale když už nějakou kvalitu máte? Extraliga odehrála 28 play off a v 57 % případů hrál vítěz základní části i finále. To není úplně malé číslo. Teď tahle mise čeká Pardubice. Souhrnná statistika má ovšem háček.

Když se podíváte do minulosti, vítěz základní části to v play off má celkem snadné. Historicky můžete říct, že na 82 % přejde první kolo, což je poměrně velká úspěšnost. Na druhou stranu, právě před rokem se stalo, že se král dlouhodobé fáze poroučel. Mountfield HK vypadl s Mladou Boleslaví, kterou vedl Radim Rulík, současný kouč prvních Pardubic.

„Já vám neřeknu, že jsme favorit. Ale brát to nikomu nechci,“ spustí trenér Dynama. „Vyhrát titul může každý, kdo do play off postoupí, vidíte tam strašně silná mužstva. Chytnete formu a můžete porazit každého. Kdybychom měli přemýšlet, že jsme favorit, je to cesta do pekla,“ dodává.

Devětkrát se v historii extraligy stalo, že vítěz základní části slavil i titul. Naposledy to vyšlo Liberci v roce 2016. „Vytvořili jsme během sezony několik velkých věcí, a kdybychom byli druzí, tak se možná na mnoho věcí zapomene. Takhle si troufnu tvrdit, že bude velmi těžké nás v některých věcech překonat,“ tehdy emotivně vykládal kouč Filip Pešán. Liberec tenkrát posbíral v základní části 118 bodů, stanovil rekord soutěže. Bez titulu by sezona tak nezvonila.

Jenže právě na statistiku je potřeba se podívat v kontextu. Devětkrát stejný šampion po základní části i po play off je slušné číslo. Nabobtnalo ovšem hlavně v letech 1995-2002, kdy se tak stalo sedmkrát.

Důvod? Vsetín a Sparta měly v kádru výjimečné hráče na úrovni NHL typu Jiřího Dopity, Pavla Patery, Davida Výborného nebo Jaroslava Hlinky a konkurence ne. Tyhle týmy byly mnohem víc odskočené než favorité v minulých letech.

Posledních 19 play off? Jen dvakrát si vítěz základní části došel pro pohár (2011 Třinec a 2016 Liberec), což dělá necelých 11 %. Zato se právě od roku 2003 pětkrát stalo, že vítěz základní části skončil už ve čtvrtfinále. Ve výsledku je to tedy pravděpodobnější (26 %), než že šampion z dlouhodobé části dojde pro titul.

A je tady jedna perlička. Pokud někdo dokázal hned ve čtvrtfinále ukončit sezonu nejlepšímu týmu základní části, většinou hned narazil. Vydal se jednou a podruhé už to nešlo. Výjimkou je Kometa ze sezony 2011/2012, tehdy proletěla až do finále. Pohádkovou tečku její akce neměla, padla s Pardubicemi.

