Jaroš o trénování v zahraničí: Musíte mít výsledky a zůstat sám sebou

V Kalifornii založil před lety vlastní brankářskou akademii, coby trenér gólmanů pak působil v Dinamu Minsk a dokonce u čtyř reprezentací. Petr Jaroš (46) má pestrý hokejový životopis, spoustu zkušeností a tvrdé práce za sebou. Jít s kůží na trh do zahraničí by doporučil každému trenérovi. „Pokud bychom se všichni vzdělávali pouze doma, budeme na stejné průměrné úrovni. Je třeba být nadprůměrný,“ vybízí bývalý kouč brankářů českého národního týmu.

Běloruská, norská, slovenská a česká reprezentace. Všechny tyto elitní výběry měly v minulosti na mistrovství světa zapsané v kolonce trenéra brankářů jeho jméno. Petr Jaroš také dlouhé léta cepoval maskované muže v Jihlavě, kde však po minulé sezoně skončil. Nezahálí, pořád má touhu se ve svém oboru posouvat. Stejně tak si připravil už i plán B. V rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz vzpomíná i na trenérské velikány, se kterými se potkal v jednom týmu.

Dlouho jste jel v hokeji nonstop, neměl jste žádnou větší přestávku. Nechybí vám teď zápřah?

„Hokej jsem hrál od šesti let, od dvaadvaceti trénuji, takže už je to čtvrt století. (usmívá se) Celkem čtyřicet let u hokeje. Musím říct, že po takové době je pauza to nejlepší, co mě mohlo potkat. V žádném případě se nenudím.“

Čím vyplňujete volno?

„Především fyzickou prací. Dělám neustále palivové dřevo, stavěl jsem si ze dřeva i dílnu na mé kutění, udělal jsem také kompletní generálku traktůrku. Květen a září jsem strávil v Kalifornii, zašel jsem se podívat na přípravné utkání Anaheimu proti Arizoně. Nastoupili Karel Vejmelka a Lukáš Dostál, oba chytali fantasticky. Byl jsem i na několika trénincích klubů NHL nebo na zápase NFL v Los Angeles. Potkal jsem spoustu zajímavých lidí ze sportu i z byznysu. Hodně mě to obohatilo. Krásně jsem si od hokeje odpočinul a dobil baterie do budoucna. Vzdělával jsem se, abych měl větší obzor a byl lepší. A jsem připraven od nové sezony zas trénovat.“

Co by vás lákalo na příští štaci?

„Vždy jsem si dával vysoké cíle a bude to tak i nadále. Určitě bych se rád uplatnil v extralize anebo v zahraničí. Pokud ale k dohodě nedojde do konce dubna, s hokejem skončím a budu podnikat.“

V jakém oboru by to bylo?

„Menší developerské projekty na bydlení. Něco v tom už dělám, proto jsem i finančně nezávislý. Kdybych musel skončit s hokejem, tak tohle je věc, která by mě bavila.“

KDO JE PETR JAROŠ (46 let) V mládeži chytal za Jihlavu, poté přešel do Ameriky, kde nastupoval v juniorské lize a nižších soutěží. Po skončení kariéry založil v jižní Kalifornii vlastní brankářskou školu (2000-07). Na klubové úrovni působil dlouho jako trenér brankářů v Dukle Jihlavě. Čtyři sezony strávil také v KHL v Dinamu Minsk (2010-14). Coby kouč gólmanů byl na pěti šampionátech a se čtyřmi reprezentacemi – Bělorusko (2011), Norsko (2012), Slovensko (2015) a Česko (2016, 2017). S českým národním týmem absolvoval jako trenér brankářů i olympiádu (2018), Světový pohár (2016) a mistrovství světa U18 (2009).

V zahraničí jste toho coby kouč brankářů prošel hodně. Když se ohlédnete, posunulo vás to výrazně v kariéře?

„Určitě ano. Poznal jsem jak brankářské, tak i trenérské techniky a filozofie. Všude pracuji stejně a tak, aby se mnou byla spokojenost a měli jsme výsledky. Je důležité co nejdříve pochopit místní kulturu a chování, umět se přizpůsobit. Ale zůstat sám sebou. A najít s brankáři společnou řeč.“

Co vám dalo úplně první trenérské angažmá v Americe?