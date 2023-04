Velký boj krasobruslaře Romana Kostomarova (46) rozhodně nekončí, ale konečně přináší i trochu pozitivní náznaky. Zdravotní potíže mu sebraly hned několik končetin, ale nezdolný olympijský šampion se nevzdal a nyní to konečně vypadá, že se blíží lepší časy. Manželka již dokonce obvolává německé specialisty na bionické protézy.

Od poloviny ledna tráví veškerý čas připoutaný k nemocničnímu lůžku. Aktuální zprávy ale hovoří o tom, že by smrtelné nebezpečí mělo být zažehnáno a Kostomarov je schopen dialogu s rodinou a přáteli. Čeká ho však ještě extrémně dlouhá rekonvalescence a zvykání si na protézy amputovaných končetin.

„Opraví mě a já se k vám vrátím, kluci,“ poslal bojovný vzkaz svým kamarádům. „Před dvěma dny jsem obdržel od Romana hlasovou zprávu. Otevřel jsem ji třesoucíma se rukama, a uslyšel jsem Romanův hlas. Byl slabý, ale naprosto adekvátní situaci. Poděkoval všem, kteří mu drželi palce. Řekl, že bude bojovat. Slyšel jsem v jeho hlase hodně pozitivního. Dokonce jsem plakal, když jsem ho slyšel,“ přiznal Kostomarův kamarád Alexandr Žulin pro NTV.

Bude Kostomarov převezen do Německa?

V médiích se již objevily fámy, že lékaři Kommunarky, tedy nemocnice kde Kostomarov stále leží, jsou vyřazeni z jeho léčby. Nyní je údajně pod dohledem německých lékařů prostřednictvím videohovorů. Už se objevily i nepotvrzené zvěsti, že Kostomarova budou převážet do Německa k provádění protetiky amputovaných končetin.

Příbuzní mají údajně jednat s lékaři o převozu sportovce na kliniku v Německu nebo Rusku, kde se bude provádět protetika. Bude to však možné až poté, co to dovolí životní funkce, citovala slova zdroje obeznámeného se situací REN TV.

Portál Teleprogramma.ru potvrdil informaci, že Kostomarov bude k alespoň částečně normálnímu životu potřebovat drahé bionické protézy. Jeho manželka Oxana Domninová už kvůli tomu kontaktovala německé specialisty. Nicméně popřela informaci o převozu jejího manžela na německou kliniku. „V naší rodině se o tom nemluvilo a nemluví. Nevím, kde se tyto informace berou. Léčba probíhá podle plánu se zapojením nejlepších odborníků,“ citovala Domninovou agentura TASS.