Svobodu pro Svobodu. Hanba lynči, který se na něj snesl

Určitě to nebyl od Davida Svobody nejlepší výkon. Víme, kdo je na Ukrajině agresor, v tom by mýlka být neměla. A zlatý olympionik by si měl věc v tomhle bodě ujasnit. Možná ovšem chce neobratně naznačit svůj pocit, že celý rusko-ukrajinský příběh není striktně černobílý. Pokud to takhle bylo, mám to stejně. Má(me) aspoň na tohle právo?

Určitě pak chtěl říct, že nesdílí názor o plošném zákazu startu ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách. Dominik Hašek by mu za to asi nejraději odebral medaile, pušku, kord, plavky i koně. Ale – smí si, doufám, někdo tohle stále myslet?

Skoro se někdy zdá, že aby patřil do party lidí s tím správným názorem, tak nesmí. Rozhodně by pak měl klid a uvědomělá média a lid sociálních sítí by mu nevystavil vysvědčení s pětkou z morálky. Nebo ho rovnou neposílal před soud.

Ale to téma o (ne)účasti ruských a běloruských sportovců přece není vůbec jednoduché, vždyť rozděluje celý svět.

Tyhle řádky shodou okolností vznikají v den, kdy Wimbledon po roce znovu otevírá ruským a běloruským tenistům dveře. Zbylý tenisový svět je ani nikdy nezavřel. Spousta dalších sportů to má stejně.

Třeba hokej. Slavíme tu úspěchy Davida Pastrňáka. Po právu, samozřejmě. Sluší se to ale, když hraje soutěž, která Rusům neodebrala hokejky? Leckdo by řekl, že nesluší, ale stejně ty zprávy hltá. Nebo je píše, protože konkurence to taky přece dělá.

Anketa českých sportovců, na niž se Svoboda odkazoval, ukazuje, že 39 procent z nich by je na olympiádu pustilo, byť většina po distancování se od války. To přece vůbec není zanedbatelné číslo.

Víme vůbec, zda nevpuštění Rusů a Bělorusů na olympiádu cokoli změní? Nevíme, jsem přesvědčen. Smíme si takovouto otázku vůbec položit? Podle některých jistě ne, je nemravná. Podle jiných možná dokonce trestná.

Mimochodem, já bych je tam taky spíš nepouštěl. Jenže je tu ještě jedna hodnota. Svoboda slova. Má přednost přede vším. David Svoboda, já i vy, máme právo na svobodné vyjádření, i když se třeba přesně netrefíme. Ministryně obrany to tak necítí a přešla do útoku. Je pro mě tou, kdo v téhle podivné a nafouklé bitvě střílel víc vedle.

Lynč, který se rozpoutal, to je ta hanba. To je to, čeho bychom se měli bát.