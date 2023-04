Lewandowski odkryl bolavou vzpomínku: Přišli jsme o dítě!

Obvykle je samý úsměv, ale před ME ve Francii mu do smíchu nebylo ani trochu. Robert Lewandowski (34) v roce 2016 prožíval velmi bolestivou situaci, o které dokázal otevřeně promluvit až s odstupem několika let. S půvabnou manželkou Annou (34) tehdy přišli o miminko!

Fotbalové hvězdě, která aktuálně působí v Barceloně, a jeho ženě Anně se v roce 2017 narodila dcera Klara a o tři roky později druhá holčička Laura. Jenže předtím, než se stal pár rodiči prošel velice bolestivým momentem. O jedno miminko totiž přišli.

„Byla to pro nás jako pro rodinu špatná situace. Bezprostředně poté jsme hráli mistrovství Evropy ve Francii a s Polskem jsme se dostali do čtvrtfinále,“ promluvil Robert o smutné situaci pro Bild. „Doba těsně předtím byla velmi těžká: musel jsem se nějak soustředit na fotbal, ale vždycky jsem měl v hlavě mnohem důležitější věc,“ přiznal, že myšlenkami byl úplně jinde, než u svého milovaného fotbalu.

„Diváci to netušili, čekali, že dám gól a budu prostě Robert,“ řekl Lewandowski. „Samozřejmě jsem nemohl zapomenout na to, co se nám stalo jako rodině. Byla to pro mě velká výzva, jak se naučit zvládat špatné soukromé situace a přitom najít soustředění na hřišti, abych tam pak mohl být naplno jako hráč,“ popisoval bývalý hráč Bayernu.