Lewa za mřížemi, pálil jen z dálky. Skvělá zkušenost, věděl Krejčí

Měla to být zásadní otázka prvního střetu na cestě za postupem na fotbalové mistrovství Evropy 2024 v Německu. Češi musí ubránit atomovku v polském útoku, Robert Lewandowski je level typu Kylian Mbappé. Povedlo se, Lewa byl v Praze vidět tuze málo - také jeho semlel neuvěřitelný začátek utkání. Dva rychlé góly za necelé tři minuty rozjely český triumf 3:1.

Dorazil do Prahy v dobré náladě. Jeho Barcelona vede španělskou ligu, navíc zvládla obří duel s Realem. I když před ním neměl dobré období, trápil se po zranění.

„Poslední týdny pro mě byly po zranění těžké. Ale v El Clásiku jsme zahráli výborně a já se cítil skvěle. Mám čím dál lepší formu. Čekají se ode mě hlavně góly, věřím, že brzy přijdou. V reprezentaci jsme rychle přijali vizi nového trenéra Fernanda Santose,“ vykládal po příletu do Prahy. „Vím, jak jsme trénovali, věřím, že můžeme postoupit a hrát dobře. Hlavní je, že víme, jak na to. Jsme připravení. Přijeli jsme vyhrát,“ dodal.

Na hřišti to nebylo moc vidět. Bájný kapitán se (logicky) svezl s týmovým propadem. Prohráváte ve třetí minutě 0:2, těžko se zvedáte. Lewa se snažil změnit běh dějin utkání tím, že se dost zapojoval do kombinace. Nezůstával jen na hrotu, naopak si chodil pro míče. Jeho kvalita je vidět i v jiných místech.

Z toho také vznikla nejnebezpečnější situace, v níž se zjevil. Ve 21. minutě seskočil dolů, jak se říká, převzal míč a poslal brilantní oblouček za obranu. Z přihrávky vznikla největší šance Polska v zápase. Krajní bek Przemyslaw Frankowski se dotáhl do útoku, odražený míč ihned napálil na bránu. Gólman Jiří Pavlenka zasáhl. Pro Čechy to bylo zásadní, udrželi vedení 2:0.

Jinak byl Lewa jako ve vězení, nedostal se do šancí. Jednou lehce hlavičkoval po rohu, v ten moment navíc narazil ústy do týla Jakuba Brabce. Bolelo to, stejně jako výsledek hlavičky. Pavlenka neměl ani nejmenší problém. Pak ještě dvakrát zkoušel - pro něj maličko netypicky - zdálky. Jednou z nějakých dvaceti, podruhé ještě o dobrých sedm metrů dál. Pokaždé byl zablokován.

Bylo to symbolické. Češi Lewandowskiho zastavili. „Měl ho hlavně Jakub Brabec na starosti. Je nebezpečný v tom, že si hledá prostor, odskakuje si, přečísluje soupeře. Všestranný a silový útočník, jsem za takovou zkušenost rád. Jsem rád, že jsem si to vyzkoušel,“ řekl zadák Ladislav Krejčí.