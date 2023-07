Přestup Fabia Henrique Tavarese (29), ve světě fotbalu známého spíše jako Fabinho, se dostal do mrtvého bodu. A důvod je poměrně kuriozní! Mohou za to jeho dva psi, kteří momentálně brzdí fotbalistovo stěhování do Saudské Arábie, kde měl nově působit v týmu Al-Ittihad. Důvodem je jejich plemeno, které je na středním východě zakázáno.

Defenzivní záložník, který pět let oblékal červený dres Liverpoolu, měl být desátým hráčem, který toto léto klub opustí. Poté, co týmu pomohl získat trofej pro vítěze ligy mistrů i anglické fotbalové ligy se rozhodl, že si v téměř třiceti letech odejde vydělat pořádné peníze do nejvyšší saúdskoarabské soutěže.

V týmu Al-Ittihad, který je úřadujícím mistrem ligy, se měl potkat například s aktuálním držitelem zlatého míče Karimem Benzemou, či mistrem světa N´Golo Kantem, kteří do týmu také zamířili toto přestupové období. Jejich společné působení na hřišti však možná neuvidíme. Přestup totiž pozastavily velmi nečekané komplikace.

Příčinou všech problémů jsou jeho francouzští buldočci. I když jsou psi tohoto plemena většinou viděni jako roztomilí neposedové, v Saudské Arábii na ně mají jiný názor. V zemi, v níž žije třicet šest milionů obyvatel, jsou tito psi z důvodu údajné agresivity bráni jako nebezpeční, a tím pádem je jejich vlastnění zakázané.

Podle anglických médií teď brazilský fotbalista hledá řešení, jak by mohl celou situaci vyřešit. Údajně totiž řekl, že bez svých mazlíčků se do země stěhovat nebude. K tomu se prý vyjádřil bavorský tým Bayern Mnichov, který je ochotný Fabinhovi i jeho psím kamarádům poskytnout šťastný domov.