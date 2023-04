Ruská tenistka se po kritice světové jedničky kaje: Dres Spartaku už nosit nebudu!

Ruští sportovci to v posledním roce nemají jednoduché. Není divu. Jejich krajané se rozhodli napadnout sousední Ukrajinu, na které se válčí už přes rok. Tenisové odvětví je oproti ostatním sportům liberálnější. Ovšem jak se ukázalo, vše má své hranice. Jako v případě tenistky Anastasiji Potapovové (22), která schytala kritiku od světové jedničky Igy Swiatekové (21) za nošení dresu Spartaku Moskva na kurtu. Mladá Ruska se teď omlouvá.

Potapovová pózovala v dresu moskevského celku letos v únoru na jednom z kurtů v Dubaji. Stejný trikot na sobě měla i během Indian Wells před duelem třetího kola proti Jessice Pegulaové. Proti tomu se ohradila světová jednička Iga Šwiateková. „Upřímně, překvapilo mě to,“ citoval britský deník Daily Mail polskou tenistku, která nosí ukrajinskou vlajku na své čepici jako vyjádření solidarity. „Nemyslela jsem si, že ji něco takového napadne. I když je fanynkou toho týmu, tak by si měla uvědomit, že v současné době je to nevhodné. Mluvila jsem se zástupci WTA. Řekli mi, že ruským a běloruským hráčům domluví.“

Šwiateková si myslí, že k těmto situacím by nedocházelo, kdyby se vedení WTA zabývalo touto problematikou mnohem dříve. Podle ní panoval začátkem ruské invaze v tenisovém zákulisí chaos. „Nebylo jasné, co vše je povoleno, z čehož plynuly nepříjemné situace. Pokud by organizace už od začátku zaujala jasné stanovisko, těmto problémům by se dalo vyhnout.“

A jak vlastně na kritiku zareagovala hříšnice Potapovová? Překvapivě smířlivě. „Nerada porušuju pravidla. Rozhodně jsem to neudělala s nějakým provokativním záměrem. Už se to víckrát nebude opakovat. Respektuji místo, kde pracuji,“ uvedla Potapovová pro ruskou tiskovou agenturu TASS. Od WTA obdržela minulý měsíc oficiální varování. „Pokud by se to opakovalo, tak by mi hrozila ztráta bodů nebo pokuta přesahující 100 000 korun. Samozřejmě bych si vybrala pokutu,“ dodala. Doufejme ale, že nic takového nebude nutné.