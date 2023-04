Vítkovice proti historii: obrat z 0:3 zažili i Kovářové, v NHL ho utrpěl Hertl

V historii českého extraligového play off se to zatím nepovedlo nikomu. Otočit sérii na čtyři vítězné zápasy ze stavu 0:3. V minulosti byli blízko hokejisté Znojma a Sparty, dokázali se stejně jako Vítkovice v semifinále s Mountfieldem HK dostat z 0:3 na 3:3, ale poslední krok nezvládli. Na domácí scéně takový kousek předvedla pouze Opava v baráži proti Znojmu v roce 1998. „V kabině jsme se bavili, že jsme překonali jeden historický rekord (nejdelší zápas českého play off). A že si půjdeme za tím, abychom překonali i ten druhý a otočili sérii,“ říkal vítkovický brankář Aleš Stezka. Sedmé semifinále Generali ČP play off mezi v Ostravě hraje už od 15.30 hodin. Kdo kromě Opavy uspěl s obratem v NHL a v Evropě?

Opavané skončili v lize poslední, z 52 zápasů vyhráli jen sedmkrát. V baráži o udržení hráli se Znojmem. Doma prohráli 1:4 a 1:2, venku 2:3. Pak vyhráli čtyři zápasy v řadě (4:1, 6:4, 3:2p a 6:0). Obránce Patrik Hučko si v sedmi zápasech připsal 9 bodů (2+7). V elitní soutěži Opavané vydrželi ještě rok, poté licenci prodali do Havířova. Znojmo do ligy postoupilo v roce 1999 a hrálo ji deset let.

ŠVÝCARSKO

2022 Zug - Curych (finále)

2022 Davos - Rapperswil (čtvrtfinále)

2006 Lugano - Ambri-Piotta (čtvrtfinále)

Hned dvakrát zažila švýcarská liga obrat v minulé sezoně. Nejdřív otáčel Davos s Matějem Stránským čtvrtfinále s Rapperswilem, za který hrál Roman Červenka. „Prostě se nezdávat! Moc jiných receptů není. Hrát až do konce,“ popisoval Stránský. „Když to bylo 0:3, tak jsme si řekli, že nemáme co ztratit. Za stavu 2:3 už se tlak přesunoval na stranu soupeře. My trošku změnili styl, přidali na intenzitě, víc jsme bruslili, víc je řezali, napadali. Tím se to začalo otáčet.“

Ve finále pak byli u obratu sourozenci Kovářové. Brankář Jakub vedl s Curychem 3:0, ale Zug s útočníkem Janem Kovářem sérii otočil. „Jak se znám, tohle finále mě bude užírat do konce života,“ glosoval Jakub Kovář.