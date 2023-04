Děsivá bilance prestižního dostihu: Mrtví koně a přes 100 zadržených aktivistů!

Měla to být oslava ve světě dostihů, ale nakonec se celá akce zvrhla v totální chaos. 175. ročník prestižní Velké národní steeplechase v Liverpoolu narušil početný dav aktivistů, který se vetřel do areálu za účelem narušení dostihu. Někteří vtrhli přímo na dráhu. Zasahovat museli policisté, kteří víc jak stovku narušitelů zatkli. To ale není to nejhorší. Závod si vyžádal i tři koňské životy!

Aktivisté za ochranu práv zvířat se začali dobývat do areálu pomocí žebříků, díky nimž přelezli plot. Následně jich několik z nich vběhlo přímo na trať, kde je začali nahánět nejen pořadatelé, ale také policisté. Celkový počet zadržených? Zarážejících 118! Ikonický dostih byl kvůli této invazi opožděn o 15 minut.

Dostih si ale vybral krutou daň. Po jeho konci bylo oznámeno, že tři koně na následky zranění zemřeli. Sandy Thomson, trenér uhynulého koně Hill Sixteen, obvinil ze smrti zvířete právě aktivisty. „Nebylo to dobré. Kůň byl nahecovaný na dostih a my jsme jej museli kvůli aktivistům odvézt zpátky,“ popisoval situaci pro britský deník The Sun. „Ti lidi neměli sebemenší tušení, co dělají.“ Po startu kůň spadl na první překážce, což byla nejen konečná v závodě, ale celkově.

„Ani si nepamatuju, kdy naposledy spadl,“ divil se trenér. „Tihle lidé jsou totální ignoranti, kteří napáchají mnohem víc škody než užitku.“ Společně s Hill Sixteen zemřeli ještě Dark Raven a Envoye Special. Svátek tohoto sportu tak skončil tragédií.