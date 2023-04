Nervózní klisně pomohla „kamarádka“ oslice. A kobylka si podmanila Chuchli

Zariyannka v šesti letech vyhrála Velkou dubnovou cenu na 1800 metrů. Dostih nejvyšší kategorie v úvodním dostihovém dni tuzemské sezony 2023 ve Velké Chuchli. Další vrchol – tradiční Gomba handicap ovládl desetiletý Mormill. V takovém věku vyhrál za 95 let historie sprinterského dostihu pouze Cyrillus v roce 1944.

Trenér Zdeno Koplík si nápad kamarádky pro Zariyannky pochvaloval. „I v domovském boxe byla často v nervní, tak jsem přes zimu koupil oslici, která se stala její kámoškou,“ usmíval se zkušený trenér. „Dokonce je s ní tady ve Velké Chuchli. Je v naprosté pohodě, což ukázala to v dostihu.“

Zariyannce vyšel dostih perfektně. „Bezproblémový a super, v cílové rovině se mi udělal prostor a neskutečně finišovala,“ chválil ji i žokej Petr Foret. Výsledkem bylo vítězství o čtyři a půl délky před Odsonnem a Pace Manem, kteří společně udávali tempo od startu do cílové roviny. Tam se kolem nich přehnal expres jménem Zariyannka.

Změna klapla, oslice teď bude se Zariyannkou cestovat i do zahraničí. Delší cesty v minulosti nervově nezvládala, ztrácela kvůli ní síly. „Právě proto jsem oslici pořídil, aby mohla konečně cestovat do zahraničí. Když byla v minulosti v cizině, tak se tam špatně chovala, byla nervní, což se projevilo na výsledcích. Chtěli bychom s ní zkusit nějaké listed a potom zřejmě odejde do chovu,“ nastínil plány Zdeno Koplík.

Zariyannka patří mezi tuzemskou elitu dlouho. V roce 2020 vyhrála „derby klisen“ Oaks, ale následně se jí vítězství vyhýbala. Sedmnáct dostihů na první místo čekala marně. Až loni v srpnu vyhrála v Karlových Varech a teď přidala jedničkový triumf. Ve 25. životním startu.

I tradiční Gomba handicap vyhrál matador. Desetiletý Mormill (Dr. Lischka-Jelen) trenéra Jaroslava Jelena, nestraší na startu. V tomto věku už si většina rovinových koní užívá zaslouženého odpočinku, ale Mormill si připsal největší úspěch své kariéry. První výhru v nejvyšší kategorii. Před startem mu sázející moc nevěřili, odskakoval v kurzu 13:1.

„Když jsem se na něj posadila, tak jsem si říkala, že je to pořádný kůň a má fakt sílu,“ usmívala se zkušená jezdkyně Martina Havelková. „S vervou šel i do závěrečného souboje, tak jsem mu věřila, že vyhraje.“

V Gomba handicapu se desetiletý kůň prosadil jen jednou - v roce 1944 Cyrillus. Všichni ostatní v 95leté historii klání byli mladší. „Je to starší kůň a pardál, tak si myslím, že ví, co má dělat a s tou podporou se do souboje vrhnul. Vedle Kathy Ames se dostal ztěžka, ale jak dostal hlavu dopředu, tak už to nechtěl pustit,“ doplnila Martina Havelková, která vyhrála Gomba handicap opět po sedmnácti letech. Trenér Jelen měl vítěznou přestávku ještě o 12 let delší.