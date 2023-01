Ticháček šel pozdravit Rulíka: Zrovna jsem tě chválil! Díky i od fanoušků

Na transparent napsali: Tícho, díky! Gratulujeme. Ocenili tak klíčovou postavu juniorského výběru, jenž v Kanadě pobláznil hokejový národ a vybojoval stříbro.

Teď se Ticháček postavil úspěšnému trenérovi jako soupeř. Když Rulík na tiskové konferenci dostal otázku právě na kladenského beka, měl jenom slova chvály.

„Vždycky ho rád uvidím, je to výborný kluk. Strašně moc nám pomohl,“ řekl na adresu kladenského odchovance, jenž na mistrovství v sedmi zápasech pobral 4 body (2+2). Právě defenziva hrála skvěle. Beci si počínali jako zkušení mazáci, nebáli se hrát s pukem, vyzařovalo z nich sebevědomí.

„Jsem moc rád, že v Kladně dostával takový prostor. Byl rozehraný. Není nic lepšího, než když mladí hráči hrají stabilně. Což byl případ právě Jirky. I díky tomu, že hrají pravidelně s chlapy, jsou konkurenceschopní na světové úrovni,“ vykládal Rulík.

Proti Dynamu tentokrát odehrál Ticháček téměř dvacet minut.

Rulík se také mládí nebojí. V zápisu se hned u čtyř hráčů Dynama objevilo J. Jako junioři. „Jsem rád, že to zvládli,“ říkal Rulík.

Byli hodně vidět. Po hezké souhře zakončil do odkryté branky slovenský útočník Pavol Štetka, téměř dvoumetrový obr. Pro 19letého juniora to byl první extraligový gól, domů si odnesl puk, který mu pohotově sebrali spoluhráči.

Přes deset minut odehrál i další mladík, Daniel Herčík. „Dali jsme je ke zkušenějším, nenechali jsme je hrát pospolu. Hráli jsme víceméně celou dobu na čtyři formace, jsem rád, že to zvládli,“ uvedl kouč, jehož renomé neustále roste.

I díky jeho práci se Dynamo drží na první pozici. Nezaváhalo ani v Kladně, i když domácí se dostali do vedení 1:0. A v prvním dějství Pardubice nehrály kdovíjak dobře.

„Naše byla hodně profesorská. V kabině jsme si to trochu vyříkali a potom jsme se snažili si výsledek pohlídat,“ okomentoval průběh kouč Rulík. Jeho tým nakonec bral výhru 4:1 a dál se s přehledem drží na prvním místě.

Kladno prohrálo podruhé v řadě, nepodařilo se mu to, co nedávno. Zaskočit lídra z Vítkovic, navíc u něj na ledě. S Pardubicemi už to nevyšlo. Dál tedy Rytíři zůstávají přikovaní u dna. Dalo by se říct: Nic nového… V podobné situaci jsou několik posledních let. I když tentokrát je to jiné v tom, že jsou pořád na dostřel, ztráta není velká. Právě to jim dává naději.

„Chci, aby o nás soupeři věděli. My rozhodně nic nevzdáváme,“ hlásí domácí bojovník Martin Kehar. „Máme ještě dost zápasů a věřím, že to urveme,“ přeje si kladenský patriot, jenž v klubu svého srdce působí celou kariéru. Toho si váží. I když přiznává, že na psychiku to není žádná legrace, protože podobný scénář se neustále opakuje. „Prakticky každý rok hrajeme o přežití,“ uznává obránce. „Ale jsme prostě ve válce, takže to pro Kladno musíme ubojovat!“

Kladenský srdcař je odhodlaný. Bezprostředně po utkání ale byl plný emocí. „Nerad bych řekl něco, čeho bych litoval,“ prohodil. Narážel nejspíš na některé sporné verdikty rozhodčích. Rytíři si nezahráli jedinou přesilovku, k dvojici sudích po utkáních klidným hlasem promluvil i asistent Miroslav Mach.

Nebylo to nic platné. Takže karty se nemění. Lídr zůstává první, ten poslední zůstává poslední.