ONLINE: Liberec - Dukla 0:0. Mladá Boleslav bojuje o tři body ve Zlíně

Mladá Boleslav divoce remizovala s Libercem
Mladá Boleslav divoce remizovala s Libercem
iSport.cz
Chance Liga
O slovo se hlásí čtvrté kolo fotbalové Chance Ligy. Liberec doma hostí pražskou Duklu. Mladá Boleslav se představí ve Zlíně a Viktoria Plzeň chce získat tři body proti Slovácku. Sobotní program zakončí souboj Slavie proti Teplicím. V neděli jde pak do akce Baník s Karvinou a Sparta přivítá Olomouc. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

