ONLINE: Plzeň - Slovácko 0:0. Jedlička zpět v brance, hrají i Paluska či Višinský

Zklamaní hráči Plzně po obdržené brance v nastavení
Zklamaní hráči Plzně po obdržené brance v nastaveníZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Chance Liga
Fotbalisté Plzně si zvykají na život bez Pavla Šulce. Jeho gólovou produkci si musí rozdělit ostatní. Ve 4. kole Chance Ligy Viktoria hostí Slovácko, které neprožívá povedený start do sezony, když doposud získalo jen bod. Duel ve Štruncových sadech začíná v 17.00. ONLINE přenos sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta32107:47
2Zlín32105:27
2Slavia32105:27
4Olomouc32103:17
5Karviná32014:26
6Jablonec31204:25
7Plzeň21106:24
8Liberec31116:64
9Teplice21014:33
10Bohemians31021:53
11Dukla30211:32
12Ml. Boleslav20115:61
13Ostrava20111:21
14Slovácko30121:31
15Hr. Králové30123:61
16Pardubice30033:100
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

