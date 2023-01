VAR není dokonalý, ale zvýšil férovost. A teď zjednodušme pravidla fotbalu

Začnu tím druhým. Z pozice šéfa ligy nemůžu být spokojený s tím, jak VAR na podzim fungoval a jak negativní ohlas jeho používání mělo. Zároveň je ovšem nutné opakovat, že LFA zajišťuje fungování VAR pouze po technické stránce. Nijak nezasahujeme do školení, nasazování rozhodčích, hodnocení rozhodčích, manuálů, kdy a jak intervenovat… To nejsou naše kompetence.

Veškeré otázky spojené s užíváním VAR musí směřovat na FAČR. Šéf Komise rozhodčích Radek Příhoda v televizi nešťastně řekl, že si chce vzít VAR pod sebe, což bylo trochu zavádějící, protože šéf instruktor VAR spadal do kompetencí FAČR od samého prvopočátku. Nicméně od jarní části soutěže dojde nově k tomu, že šéf instruktor VAR bude přímo členem Komise rozhodčích, nově tuto pozici bude zastávat Libor Kovařík, který nahradil Michala Beneše, jemuž bych chtěl tímto za jeho práci poděkovat.

Byť je fungování VAR zatím nedokonalé a představovali jsme si, že bude lepší, jsem přesvědčený o tom, že díky němu padlo méně neregulérních branek a zvýšila se férovost FORTUNA:LIGY. Copak jsme již všichni zapomněli na góly, kterým předcházely metrové ofsajdy, na penalty po jasně nafilmovaných pádech, na nepotrestané surové fauly? Problém byl asi v tom, že si s nástupem VAR všichni představovali absolutní spravedlnost, ale ta neexistuje. Prostor k tomu, jak zlepšit fungování VAR, je ale velký. Je potřeba, aby se tím komise rozhodčích intenzivně zabývala a přinesla posun, který bude znatelný.

Na téma VAR jsem mluvil i s předsedou asociace Petrem Fouskem a apeloval na něj, aby to pro FAČR byla jedna z priorit. Shodli jsme se na tom, že prostor pro zlepšení tady je. Na druhou stranu jsou chyby hráčů i rozhodčích odjakživa součástí fotbalu a bude to tak i nadále. Ač máme VAR, na konci pořád rozhoduje lidský faktor. Technologie samozřejmě pomůžou, ale stanou se věci, na kterých se neshodnou odborníci ani poté, kdy si daný záběr pustí desetkrát zpomaleně.

Největší problém současného fotbalu totiž podle mě není VAR, ani výkonnost rozhodčích, ale komplikovanost výkladu pravidel. Zjednodušme pravidla a bude méně kontroverzních situací. Zároveň od VAR nečekejme už zmiňovanou absolutní spravedlnost. VAR nemůže změnit špatně odmávaný aut nebo nesprávně nařízený roh, po kterém třeba padne gól. A podobné situace tady budou pořád.

Ohledně VAR se pitvají detaily, ale zapomíná se i na další věc, že je to specifická rozhodcovská disciplína. Vždyť nejtěžší zápasy v Lize mistrů či na mistrovství světa řídí nejzkušenější rozhodčí, nejlepší z nejlepších s letitou praxí.

Ale VAR má tak krátkou historii, že se ještě ti nejlepší z nejlepších nestačili vyprofilovat, protože to, že je nějaký rozhodčí výborný na hřišti, ještě neznamená, že bude stejně dobrý jako rozhodčí VAR. Za pět let bude situace jiná, ale teď tady prostě kategorie elitních VAR rozhodčích logicky chybí.

A nyní to druhé téma, které mi leží na srdci. Po přestávce se liga rozjede 28. ledna a vzhledem k tomu, že v jarní části již nemáme žádné zástupce v evropských pohárech, čelíme často dotazům, proč není možné naplánovat přesné termíny pro všechny zápasy jarní části. Těch důvodů je několik.

Jednak by se to nelíbilo našim vysílatelům a ve finále ani fanouškům, kteří právě po těchto pevných termínech nejvíce volají. Liga se nějak vyvíjí, týmy ztrácejí nebo nabírají formu, dělají se přestupy, trenérské výměny a z nich se pak tvoří zajímavé příběhy. A právě v reakci na tohle všechno pak bude chtít televize měnit vybrané zápasy podle aktuální situace v tabulce a rovněž na základě požadavků fanoušků.

Dalším aspektem je pak rovněž dohoda s Policií ČR, která nám ukládá povinnost termíny utkání konzultovat v souvislosti s jiným exponovanými událostmi v místě konání fotbalových utkání, v neposlední řadě je to také kolize s utkáními hokejového play-off.

A tak jsme přistoupili k variantě, že termíny oznamujeme tři týdny předem, ale jsou platné a nehýbe se s nimi. Myslím, že je to v rámci výše zmíněného rozumný kompromis. V rámci jednání o novém televizním kontraktu budeme usilovat o to, že tuto lhůtu rozšíříme na měsíc. Ale víc je opravdu nereálné, protože pak bychom museli do plánu zápasů opět zasahovat a to by vyvolalo jen další negativní reakce.