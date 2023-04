Sudí v Berbrově kauze přiznal vinu, ale... Soudce: Trochu se nám to zvrtává

„Trochu se nám to zvrtává,“ prohlásil soudce Vladimír Žák v jednací síni. Třetí den byly na programu dvě výpovědi, jenže obviněný Martin Pýcha se omluvil z důvodu nemoci své obhájkyně. Před soudem tak ve středu dopoledne stanul pouze bývalý sudí Marek Janoch, který byl se svým výstupem hotový velmi rychle.

Z papírů přečetl své přiznání, které vzhledem ke špatné akustice nebylo do řad veřejnosti a přítomných novinářů téměř vůbec slyšet. Blíž k obžalovanému řečníkovi, který mluvil u pultíku čelem k soudci a zády k veřejnosti, si museli přisedávat i přítomní obhájci a státní zastupitel.

„Celé záležitosti velmi lituji,“ začal Janoch svou výpověď. Přiznal se k tomu, že coby rozhodčí přijal úplatek ve dvou zápasech: Vyšehrad - Litoměřice (červen 2019) a Vyšehrad - Ústí nad Orlicí (květen 2019). Ani ne po deseti minutách čtení ale odmítl odpovídat na další dotazy.

To velmi překvapilo soudce Žáka. „Jde o můj osobní názor, ale neodsoudím nikoho, kdo není přesvědčený o své vině,“ prohlásil rázně. „Pokud se (obžalovaný) nevyjádří k obžalobě a nebude dál vypovídat, vyjadřuje se jen k části záležitostí, co se mu kladou za vinu. Jsou tam daleko závažnější části, ke kterým se nevyjádřil.“

Janoch přistoupil na dohodu o trestu, ve své řeči ale vypustil pro soud mnohem závažnější záležitost. Zcela vynechal prohlášení o fungování organizované zločinecké skupiny, která se podle obžaloby na ovlivňování zápasů podílela a v jejímž čele měl stát Berbr, což někdejší místopředseda FAČR odmítá.

„A to je daleko závažnější věc, měl jsem připravených řadu otázek,“ dodal zaskočený Žák. „Obžalovaný nemá povinnost vypovídat, zároveň platí zásada zákazu sebeobviňování. Může uzavřít dohodu a může být schválena i bez výpovědi obžalovaného, to problém není. My jsme jenom chtěli ověřit základní postoj, jestli obžalovaný v danou chvíli uzavírá dohodu s plným vědomím rozsahu té věci, ke které se doznává, která je poměrně závažná. Jestli je to skutečně svobodná vůle a vědomí všech následků,“ dovysvětlil Žák po skončení jednání v krátkém rozhovoru s přítomnými novináři.

Berbr u soudu: klíčová výpověď, dotazu médií se smál a kroutil hlavou Video se připravuje ...

Před soud znovu přišel i hlavní obžalovaný Berbr, který vypovídal několik hodin v úterý. Během Janochovy výpovědi si pečlivě dělal poznámky a na závěr krátce reagoval. „Byl dobrý rozhodčí, určitě nebyl v žádné organizované skupině,“ zdůraznil. Znovu odmítl jakoukoliv vinu při uplácení rozhodčích i zapojení do sázkových machinací.

Soudní síň opouštěl v dobré náladě, naopak se zkomplikoval plán soudce Žáka. „Máme složitější situaci. Musíme posoudit, zda je dohoda uzavřena racionálně a odpovídá navrženému trestu. K tomu potřebujeme nějaké informace. Pokud je třeba navrhován peněžitý trest a já neznám jeho (obžalovaného) majetkové poměry, těžko se vyjadřuji k její výši.“

Ve čtvrtek ráno přijde vypovídat bývalý prvoligový hráč a funkcionář Michal Káník, který rovněž projevil zájem o uzavření dohody o vině a trestu. Výpověď bývalého šéfa Vyšehradu Romana Rogoze, dalšího z obviněných, se přesunula na květen. „Pan Berbr vypovídal déle, než jsme předpokládali, původní odhad byl dvě až tři hodiny, nakonec se to protáhlo. Pak už na pana Rogoze nebyl čas,“ dodal soudce Žák.

V červnu hodlá začít s výslechem až 70 navržených svědků, což se protáhne do naplánovaného prosincového bloku jednání. Konečný verdikt se velmi pravděpodobně odsune. „Začínám se klonit k tomu, že do konce roku záležitost nebude skončená. Zaujmout konečné stanovisko s ohledem na rozsah věci bude vyžadovat iks týdnů přípravy celého Senátu, ať už bude rozhodnutí jakékoliv,“ nastínil Žák.