Berbr si řekl o stolek a spustil: pomalu, bez zakolísání. Úsměv kvůli pauze

Podruhé přišel Roman Berbr do budovy okresního soudu v Plzni. V pondělí řekl jednu holou větu, o den později se v soudní síni jako první z obžalovaných rozpovídal. Mluvil dlouho, hodně dlouho. A jak je u bývalého druhého místopředsedy Fotbalové asociace České republiky zvykem, projev byl sebevědomý bez jakýchkoliv známek nervozity, zakolísání v hlase, přesně artikuloval, hovořil hlasitě. Člověk bez vědomí obří vážnosti případu by z řeči těla neřekl, že bývalému fotbalovému Lordu Voldemortovi hrozí odnětí svobody ve výši sedmi let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Přitom po zatčení v říjnu roku 2020 se prostředím šířily informace o Berbrově velmi špatném psychickém stavu. Pokud to byla pravda, nic takového najevo nedal.