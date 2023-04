Fousek ve vedení UEFA. Co může ovlivnit? Reagoval na Křetínského

Fousek dostal nebývale silný mandát. V tajné volbě se pro něj vyslovilo 40 z 55 členských zemí. Ve volbách do Výkonného výboru UEFA uspěl hned napoprvé a ještě v prvním kole. To na sportovně-politickém poli nemá obdoby. Zužitkoval jak své jazykové kompetence, tak zkušenosti ve fotbalové diplomacii, před pěti lety pomáhal s řízením řeckého svazu.

Proč přes dvě dekády neměl český fotbal zastoupení v nejvyšších strukturách evropského fotbalu?

„Soustředil se totiž především na řešení svých problémů, tudíž absentoval na mezinárodním poli. A já se nechci uzavírat jenom v české kotlině. Považuji se za silně proevropského předsedu. Ze zahraničí se můžeme naučit a získat mnoho pozitivních věcí. A to nejen z UEFA, ale i z ostatních národních svazů. Můžeme se poučit z jejich chyb, a tím si zjednodušit svou vlastní cestu. Jedním z dalších kroků je plánované podepsání memoranda o spolupráci s německým fotbalovým svazem.“

Spekulovalo se, že když projdete do vysokých pater UEFA, vzdáte se postu předsedy FAČR. Je to ve hře?

„Ve Výkonném výboru UEFA, který má devatenáct členů, zasedá šestnáct zástupců národních asociací. Zbývající tři místa jsou pro zástupce Evropské klubové asociace (ECA) a European Leagues, jejichž členství ve VV vzniká jiným mechanismem. Nikdo neopouští svou funkci v národním svazu. Je to stejná situace, jako když máme ve VV FAČR předsedy krajských svazů a nikdo je nenutí k tomu, aby opouštěli funkce v krajích.“

Vašim odpůrcům se nelíbilo, že jste se stal placeným předsedou FAČR, což nebývalo u vašich předchůdců zvykem. Co byste odpověděl?

„To, že je funkce předsedy FAČR profesionální je v naprostém pořádku. Asociaci nemůžete uřídit na bázi dobrovolnosti. To není o Fouskovi a svazu, ale o vztahu předseda a asociace třetího tisíciletí. U předchůdců se říkávalo, že jsou placeni zezadu někým ze zákulisí. My chceme být transparentní. Takto to funguje směrem od nás na Západ.“

Jaká bude vaše role v rámci evropského fotbalu?

„Od předsedů národních svazů jsem dostával otázky, jak bych v jejich zemích řešil určité problémy. A to je přesně má role. Přináším zkušenost s řízením fotbalové instituce. Nenahlížejme na to z pohledu české optiky. Sice řešíme své problémy, ale pravý fotbal je ten evropský. Jedním z mých cílů je proto přinést mnohem víc z evropské fotbalové kultury do té naší.“

Co konkrétně můžete prosadit skrz své působení ve VV UEFA?

„Když tam jste, máte možnost ovlivnit předpisy, strategii UEFA, způsoby rozdělování financí, i to jak budou vypadat struktury soutěží. V tomto ohledu evropský fotbal čeká mnoho důležitých rozhodnutí. A to jak na bázi diskuze mezi FIFA a UEFA, tak ohledně problému přetíženosti hráčů a termínové listiny. Den před kongresem v Lisabonu se k tomu rozhodovalo o pořadatelství mistrovství Evropy žen v roce 2025. V neposlední řadě je moje přítomnost ve VV UEFA prestižní záležitostí pro český fotbal.“

Má teď Česko větší šanci pro pořádání různých akcí?

„Získáním pořadatelství finále Evropské Konferenční ligy v pražském Edenu jsme narazili na svůj strop. Dál je tu možnost pořádat turnaje různých věkových kategorií. V minulém roce jsme úspěšně organizovali ME žen do 19 let, které ukázalo, že se ženskému fotbalu musíme věnovat ještě mnohem víc. Zároveň je obrovský zájem o pořadatelství i menších akcí libovolné věkové kategorie bez ohledu na to, zda jde o turnaj mužů nebo žen. Taková situace třeba před deseti lety nebývala. A my u velkých akcí narážíme na infrastrukturu, možnosti hotelů a kapacit stadionů. Každopádně mám snahu přivést do Prahy kongres UEFA.“

UEFA čelila nápadům o vzniku Superligy. Co by vznik této soutěže znamenal?

„Přinesl by zhroucení systému UEFA. Ta má pyramidální systém založen na sportovně-společenských principech, v nichž existuje solidarita. Zásluhou toho naše asociace čerpá významné zdroje - a nejde jen o prize money za postup na EURO. Svazy naší velikosti a menší jsou na tomto systému závislé. Když někdo toto zlaté vejce, znamenající u klubových soutěží LM a u národních EURO, naruší, v tom momentu výnosy UEFA zásadně poklesnou, což by mělo fatální dopad na český fotbal.“

Co říkáte na výlet majitele Sparty do kabiny rozhodčích během ligového utkání?

„V mých očích je to o principu. Když jsme instalovali novou komisi rozhodčích oproštěnou od vlivů klubů, ligy i FAČR, tak s tím byla spojena změna předpisů. A na to nebyl český fotbal do té doby zvyklý. U nás se děly věci, které v moderním evropském fotbale nejsou možné. LFA přenastavila předpisy, ostatně ani ona nechtěla tolerovat některé excesy, které se v minulosti děly. Když se podíváte na zápas Ligy mistrů, tak je jasné, že do určitých prostor mohou jenom účastníci utkání, což jsou hráči, realizační týmy, rozhodčí a někdo, kdo utkání organizuje. Všechno ostatní je otázkou prevence a potom trestu. Tyhle věci by měly u nás probíhat po evropsku.“