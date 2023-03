Spory v Plzeňském svazu: po Berbrovi chyběl rozpočet, Fousek nabídl pomoc

Nástupcem Romana Berbra ve vedení plzeňského svazu se na jaře 2021 stal Martin Drobný. Člověk spojený s činností bývalého vedení, jehož hospodaření z minulých let pod někdejším kmotrem českého fotbalu šetří policie. Berbra čeká v dubnu soud, státní zástupce navrhl pro bývalého místopředsedu FAČR trest sedm let vězení za korupci a zpronevěru.

Berbrovi nástupci skládali poprvé účty na páteční valné hromadě. Hlavním bodem byly úpravy stanov (svolávání valné hromady jednou ročně namísto stávajícího dvouletého intervalu) a volba jednoho člena výkonného výboru.

„Práce výkonného výboru byla v počátcích vrtkavá, po dvou letech už ale je co hodnotit,“ zmínil na začátku při svém projevu předseda Drobný. Vyzdvihl dobrou finanční situaci kraje (svaz hospodaří s vyrovnaným rozpočtem), hovořil i o problémech se zapracováním nových členů komisí a výborů, kteří s prací funkcionářů neměli zkušenosti. Vedle něj seděl předseda FAČR Petr Fousek, dalším hostem byl i hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, zároveň předseda Řídící komise rozhodčích pro Čechy.

V současném vedení plzeňského svazu existují dva proudy. Skupina kolem předsedy Drobného reprezentuje především zkušenější funkcionáře, kteří na svazu figurovali během Berbrovy éry. Propírání kauz z minulých let leckterým z nich pochopitelně není příjemné. Na druhé straně jsou zvolení lidé okolo místopředsedy Aleše Jindry, kteří mají většinu v devítičlenném výkonném výboru a iniciovali například vznik kontrolní hospodářské komise.

Jindra vystoupil s mimořádně kritickým a ostrým projevem. „Dlouho jsme neměli oficiálně přístup k účtu, byli jsme de facto paralyzováni. Velkým problémem se ukázalo odstoupení pana bývalého sekretáře Kohouta (blízký Berbrův člověk). Dal výpověď ještě bývalému generálnímu sekretáři Paulymu (další blízký Berbrův spolupracovník), to jsme bohužel zjistili až po třech měsících a nebyli jsme hned schopni zajistit náhradu,“ zmínil Jindra. Místo Kohouta později nastoupil Michal Šnobl. „Šlo o jediného profesionálního člena, zaměstnance asociace, což je sekretář, ale nebyl k dispozici. Byl buď nemocný, nebo si vybíral dovolenou. Pokud se bavíme o zlepšení spolupráce v průběhu času, tak se nezlepšila.“

Drobný naopak kritizoval nově ustanovenou hospodářskou komisi. „Měla by přejít v komisi marketingovou, shánět pro krajskou asociaci peníze, spolupracovat s oddělením centrálního nákupu na FAČR, přes STES (marketingovou firmu FAČR) shánět další partnery,“ sdělil delegátům.

„Hospodářská komise v tuhle chvíli není přínosem a bylo by dobré ji zrušit. Osobně se domnívám, že když v dubnu 2021 nastoupím, raději se dozadu moc nekoukám. Zvlášť, když veškeré zabavené dokumenty řeší a kontroluje policie ČR. Panovala velká nedůvěra v naši činnost,“ přitvrdil někdejší předseda Odvolací a revizní komise (ORK) Roman Vonášek, bývalý záložník pražské Sparty. „Zástupce ORK byl přítomný na každém zasedání výkonného výboru. Bylo tam arogantní chování místopředsedy Jindry, které bohužel trvá dodnes. V minulých dnech došlo na urážky člena výkonného výboru, vyhrožování a verbální útoky na pana Valenčata (člen ORK), což dokresluje jeho chování.“

Rozpor mezi Drobným a Jindrou

Atmosféra v sále po takových slovech houstla. Při projevech byl znát velký rozpor mezi Drobným a Jindrou. „Hospodářská komise, jak tady prezentuje předseda, nemá sloužit primárně k tomu, aby získávala peníze, má sloužit ke kontrole hospodaření svazu. Svaz hospodařil tak, že byly vystavovány fiktivní faktury, všichni víme, jak to dopadlo,“ narážel Jindra na kauzy z Berbrovy éry.

Berbra policie mimo jiné obvinila ze zpronevěry 850 tisíc korun. Trestná činnost spočívala ve vyvádění veřejných finančních prostředků Plzeňského krajského fotbalového svazu prostřednictvím účelově vytvořených fiktivních faktur za služby a zboží, které nebyly ve skutečnosti provedeny. Konkrétně mělo jít o semináře mládežnických trenérů, které se nikdy neuskutečnily. Berbr údajně souhlasil s proplacením tří faktur v hodnotě 850 tisíc korun.

„Na svazu neexistoval rozpočet za roky 20,19,18, nic takového se tam historicky nedělalo. Když jsme měli hospodařit s penězi, museli jsme se jako nové vedení kouknout do minulosti, zjistit, kam peníze odchází a odkud přichází. Nebylo naší snahou suplovat šetření policie, ale o snahu nastavit funkční rozpočet,“ argumentoval Václav Uzlík, člen výkonného výboru a hospodářské komise.

Ostrá slova přímo na pódiu před delegáty poslouchal jako host Petr Fousek. Neshody a nepříjemné výroky zaznívající na veřejném plénu jej velmi znepokojily. „Z toho, co tady poslouchám, mám pocit, že byste potřebovali valnou hromadu víc než jednou ročně,“ reagoval Fousek před delegáty. „Nedivím se, že třeba hejtman nebo další, co by chtěli podporovat plzeňský krajský fotbal, z toho nejsou nadšení. Nabízím výkonnému výboru, že ho v dohledné době navštívím v doprovodu generálního sekretáře a zástupců z ekonomického a právního oddělení. Nabízím ne dozor, ale odbornou pomoc. Měli a mohli jsme přijet dřív. Pokusíme se přispět k tomu, aby se některé věci v chodu na krajském svazu zprůchodnily a zjednodušily.“

Zmínil i situaci z celostátního vedení asociace. „Fotbal v březnu 23 nelze měřit optikou z roku 21. Byli tady Berbrovci, zástupci Fevoluce a podobně. Ve výkonném výboru na FAČR jsme také řešili různé neshody. Jediná šance, zvlášť v dnešní ekonomicky nepříznivé době, pokud chceme usilovat o získávání finančních prostředků od státu, municipalit a dalších partnerů, je, že se musíme vyvarovat excesů,“ zdůraznil Fousek.