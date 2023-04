Ronaldově Georgině ruply nervy: Útočné vyjádření ke krizi!

Na kordy. Takhle má podle zahraničních médií v posledních dnech vypadat vztah mezi Cristianem Ronaldem (38) a jeho půvabnou přítelkyní Georginou Rodríguezovou (29). Šušká se, že hvězdný fotbalista má mít své polovičky plné zuby. Na vině má být především její chování. Slavná modelka se ale rozhodla bránit.

Zdá se, že Ronaldovi to momentálně neklape na více frontách. Během nedávného pohárového utkání jeho an-Nasru proti al-Wehda musel skousnout fakt, že brány finále Saúdsko-Arabského poháru mu po prohře 0:1 zůstanou zavřené. Mimo jiné má být legendární Portugalec pořádně nasupený na svou partnerku Georginu, se kterou má společně dvě z pěti dětí.

Co se stalo? Jak uvádí portugalský novinář Daniel Nascimento, pětinásobného vítěze Zlatého míče už má unavovat životní styl Georginy. Říká, že jen chodí po nákupních centrech a neustále utrácí. „Navíc si myslí, že je na jeho úrovni, to je to nejhorší,“ doplnil žurnalista v televizi CMTV. Španělský deník Marca navíc vyrukoval s dalším škraloupem. Podle nich měla Georgina své kamarádky ponižovat, kdy jedné z nich měla říct, ať jí odevzdá své boty.

Krize? Dílo závistivců

Zvěsti o blížícím se rozchodu přiživil i španělský influencer Abel Planelles. Hvězda sociální sítě TikTok zveřejnila svědectví nejmenovaného člena posádky, který má mít k hvězdnému páru blízko. „Před měsícem se oba drsně pohádali, než nastoupili do soukromého tryskáče. Několik lidí vidělo, jak ztropili pěkně hlasitou scénu,“ prozradil zdroj. Po dobu celého letu pak měla jihoamerická kráska ignorovat nejen personál, ale také Ronalda samotného. Georgina už toho ale má dost a rozhodla se reagovat.

Nevydala sice žádné oficiální prohlášení, nicméně na svém instagramovém účtu dala jasně najevo, co si o celé kauze myslí. „Závistivci si vymýšlejí, drby se šíří a idioti tomu věří,“ zní překlad úryvku z písničky Pokud zemřu od amerického hudebníka Romea Santose, kterou rodačka z Buenos Aires přidala k fotce noční oblohy. Jak to nakonec dopadne? To se dozvíme v následujících měsících. Do té doby je budoucnost jejich vztahu ve hvězdách.