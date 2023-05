Vémola vs. Kincl aneb nejostřejší televizní debata od prezidentského souboje: Pěsti už ve studiu?

Ti dva se bytostně nenávidí a 20. května se proti sobě postaví v nejdrsnějším odvetném zápase na česko-slovenské MMA scéně. Už dnes se ale těšte na předkrm. Karlos Vémola (37) a Patrik Kincl (33) se střetnou v exkluzivní televizní debatě od 20:15 na CNN Prima New.

Čeká se nejvyhrocenější diskuze od prezidentského souboje Pavel vs. Babiš. „Dostali jsme požadavek, aby se kluci rozhodně nepotkali před vysíláním . Ať nečekaj í nikde spolu, “ řekl moderátor Tomáš Vzorek, mimochodem sám bývalý thaiboxer.

Styď se, Kincle!

Aby ještě ve studiu nemusel krotit i Vémolovu manželku Lelu (33). Ta v březnu narušila z první divácké řady tiskovku obou bijců: „Styď se, Kincle! Zavři hubu!“ řvala na celý sál po ostré výměně názorů mezi oběma bijci.

„Vyřešíme si to v kleci,“ ucedil Vémola. Byli přitom kamarády, teď se nenávidí. Vémola dokonce podezíral Kincla, že ho »naprášil« za údajné kšetfování s tygry. „Jsou to lži a bráním se proti nim soudní cestou. Nechci být s tímhle hnojem spojován,“ vyťukal tehdy Patrik na sociální sítě.

Ten také kvůli odvetě s »Terminátorem« odmítl nastoupit do projektu Tipsport Gamechanger, kde by si mohl přijít až na sedm milionů. Tak moc chce rivalovi vrátit porážku z roku 2018! „Seš pitomec a vždycky budeš,“ rýpl si do soupeře Vémola. „Je to mezi námi osobní. Těším se do klece,“ dodal Kincl. Co ukážou dnes v televizním studiu?