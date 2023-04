Novotný: Tichotu nepodceňuju. Vémola? Nemusíme si nic nalhávat...

Oktagon MMA má před sebou další velký turnaj, tentokrát v Bratislavě. O hlavní duel galavečera se postarají Belgičan s africkými kořeny Losene Keita a český reprezentant Jakub Tichota.

Ten do duelu naskočil jen necelé dva týdny před termínem jako náhradník za gruzínského šampiona Mateho Sanikidzeho. Dvaadvacetiletý Čech byl hned označen za největšího outsidera akce. Promotér Ondřej Novotný má ale jiný názor.

Jak dlouho jste uvažoval nad tím, že náhradníkem v souboji Mate Sanikidze vs. Losene Keita bude právě Jakub Tichota?

„Moc jsem to zvažovat nemusel. Protože Kuba Tichota v zápase s Matem prohrál jen těsně a byl to skvělej zápas. Tichota se navíc už připravoval na duel, který měl být tři týdny potom. Takže to byla první volba a zaplaťpánbůh vyšla.“

Cesta na Oktagon 42: Rvačky i vězení. Zlom byl sestřin brek, říká šampion Keita Video se připravuje ...

Kurzy jasně favorizují Keitu a podceňují Tichotu. Co na to říkáte?

„Kubu rozhodně nepodceňuju. Myslím si, že trabl je určitě první kolo. Bavíme se o tom, že všichni cítí, že Kuba má největší šanci v momentě, kdy bude mít Keitu pod sebou. Ale musíme se taky bavit o tom, jakým způsobem ho pod sebe může dostat, a to je ten problém. Musí ho samozřejmě utahat wrestlingem, tím pádem ho potřebuje mít na pletivu anebo nedej bože na zemi. A dostat Keitu na pletivo, na zem a držet ho tam, to je sakra těžký. Myslím si ale, že na to Tichota určitě má. Znám lidi, kteří tvrdí, že je to zápas jasně pro něj. A nejsou to lidé, kteří by v rámci znalosti MMA byli mimo mísu. Takže v tom je to pro mě zajímavé. Ale je samozřejmě strašně těžké se vymezit proti výbušnosti a energii, kterou Keita má. To je těžko popiratelná věc.“

Jedná se opět o zápas, kolem kterého je hodně rušno a velká diskuze. To je asi ve výsledku dobře, že?

„Určitě. Nám se po oznámení tohoto zápasu zvedl prodej lístků, takže je evidentní, že to lidi chtějí vidět.“

Podobně lidé podceňovali Ala Matavaa v souboji s Karlosem Vémolou. Jak tento zápas zpětně hodnotíte? Co nám řekl o formě Vémoly před odvetou s Kinclem?

„Řekl nám to, že Karlos věděl, proč chce za každou cenu jeden duel před odvetou. Nemusíme si asi nic nalhávat, nebyl to jeho nejlepší zápas a Karlos v něm byl v ohrožení. A to v poměrně velkém. Takový souboj ale potřeboval. Takže si myslím, že bylo dobře, že na něm trval. Ukázalo se zároveň, že Matavao je extrémně nebezpečný borec. Myslím, že jen málo lidí by dokázalo po takové trefě, jaká se mu povedla, zatvrzele pokračovat v akci dopředu jako Karlos. Zápas nám tedy ukázal, že Karlos snese ránu, že má v sobě srdce. Že je zpátky a zdravej, ale zároveň, že těch deset měsíců čekání na zápas se na něm hodně podepsalo. Myslím, že byl hodně nervózní, byť musí říct, že ne. Už to, jak se dost ukazoval v hale před zápasem, to vždy vnímám tak, že neví, co se sebou, a tak se snaží zabavit.“