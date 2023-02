Vémolův plán: pět zápasů, dvě osudové odvety. Kincla chci ukončit dřív, říká

Příští soupeř už je známý. 15. dubna se Karlos Vémola v Liberci střetne se s Alem Matavaem, osmadvacetiletým rodákem z Americké Samoy. Oznámení tohoto jména vzbudilo rozruch. Jedná se o bojovníka, který je nižší o deset centimetru a má mnohem méně zápasnických zkušeností. Pro českého Terminátora by tak neměl být velkou překážkou. To už ale nelze tvrdit o dalších protivnících, které má tento rok před sebou. „Já ho rozhodně nepodceňuju. Je chytrej jak liška,“ říká například o Patriku Kinclovi. V pořadu iSport Fight prozradil i jména dalších rivalů na obzoru.

Na konci loňského roku měl vážné zdravotní trable, teď už ale vyhlíží velké výzvy. Pět bitev, z toho možná až dvě velké odvety. Po zápase 15. dubna v Liberci, kde se Karlos Vémola střetne s méně zkušeným Alem Matavaem (10-5), se už 20. května popasuje s letitým rivalem Patrikem Kinclem.

„Přece jenom jsem s ním už tři kola v kleci byl, a nebyl jsem ho schopnej ukončit. Takže jestli je pro mě nějaký gól a motor pro tenhle zápas, tak ukončit to dřív, než v tom posledním,“ prozrazuje Vémola svou představu ideálního průběhu odvety. „Já jsem ho před čtyřma rukama porazil a on to nedokáže překousnout. A teď ho porazím znovu a jsem zvědavej, co s ním bude.“

Když český Terminátor oznámil, že ještě před květnovou odvetou v O2 areně bude zápasit právě na galavečeru v Liberci, začali někteří fanouškové i sám Kincl tvrdit, že je to zbytečný risk a ohrožení velkého souboje číslo dvě.

„Dávám na to všechno. Veškerou přípravu a stojí mě to dost úsilí, dost peněz,“ ujišťuje Vémola, že dělá vše pro to, aby na odvetu došlo.

V rozhovoru pro iSport Fight okomentoval populární bijec i to, že Kincl před časem přiznal problémy s rukou: „Beru to jako přípravu na výmluvu pro prohru. Aby to měl na co svést.“

Po velkém duelu o pás střední divize má osmatřicetiletý bijec ještě velké plány. Rád by pak nastoupil i v rámci letního turnaje na pražské Štvanici, následně by se klidně popasoval s „německým Terminátorem“ Stephanem Pützem o titul polotěžké divize a konec roku by chtěl ideálně zakončit odvetou s Attilou Véghem. Tak zní výzvy na Vémolově seznamu přání pro tento rok.

V obsáhlém video rozhovoru řekl slavný gladiátor ještě mnohem víc. Například kdo podle něj vyhraje Tipsport Gamechanger, proč se bál jet na nákupy do tržnice SAPA, nebo jak jeho rodině komplikují život bulvární kauzy.