O jedno z největších překvapení letošního Met Gala se nepochybně postarala tenistka Serena Williamsová (41), jež téma benefičního plesu, které letos bylo »Karl Lagerfeld: Línie krásy« obsáhla naprosto dokonale. Prostřednictvím této akce totiž oznámila, tu nejkrásnější zprávu. Tenisová šampionka je podruhé těhotná!

Williamsová loni oznámila, že si na nějakou dobu plánuje odpočinout od tenisu a teď už je docela zřejmé, co tehdy nejspíš zamýšlela. Po letošním Met Gala totiž obletěla svět zpráva o tom, že se jedna z nejlepších tenistek světa stane dvojnásobnou maminkou.

„Byla jsem tak nadšená, když nás »tři« Anna Wintourová pozvala na Met Gala,“ těšilo Williamsovovou, která své nadšení sdílela na sociální síti TikTok. Na události, která se koná v Metropolitním muzeum umění dorazila po boku svého manžela Alexise Ohaniana. Ten Sereně bříško před fotografy pyšně hladil.

Páru se v roce 2017 narodila dcerka Alexis Olympia Ohanian, která se tak brzy dočká sourozence. O těhotenství s holčičkou loni Serena dost upřímně promluvila a přiznala, že k dítěti dlouho nepociťovala žádný vztah.

„Během těhotenství jsem s ní nikdy nepociťovala spojení,“ pravila Williamsová. „Zatímco jsem si těhotenství užívala, nezažila jsem nikdy to úžasné »Ach, tak tohle je moje dítě!« Je to něco, o čem lidé obvykle nemluví, protože se předpokládá, že své dítě milujeme od první vteřiny,“ přiznala tenistka, jejiž pohled na svět se naprosto změnil po porodu.

„Když jsem ji konečně uviděla, a já jsem prostě věděla, že to bude holčička, to byla jediná věc, kterou jsem o ní věděla ještě předtím, než jsme to měli potvrzené - okamžitě jsem si ji zamilovala,“ popsala Serena své pocity.