Serena ovládla spoty při Super Bowlu, zahrála si v miliardové reklamě Pacina

Vešla do napětím ztuhlé fotbalové šatny a rovnou začala.

„Já vážně nevím, co říct. Teď jsme v temnotách. Buď se necháme roznést na kopytech, nebo se vyšplháme ven, na světlo. Jen krůček po krůčku. Ty kousky, které potřebujeme, jsou všude kolem nás,“ nesl se hlas Sereny Williamsové.

Americkým fanouškům bylo hned jasné, o co jde. V reklamě na koňak Rémy Martin si bývalá tenisová hvězda zahrála roli fotbalového kouče Tonyho D'Amata, kterého ve Stonově filmu Vítězové a poražení (Any Given Sunday) ztvárnil Al Pacino. Serena v minutovém videu téměř přesně cituje pasáže z emotivního projevu, jímž trenér ve snímku motivoval svůj tým před rozhodujícím bojem. Bývalá tenistka se ale obrací nejen k fotbalovému týmu, ale v prostřizích i ke skupině tanečníků nebo kuchařů.

Serena si od Pacina vypůjčila i jeho typická gesta, zdvihnutý prst, nebo zatnutí rukou při výroku: „O každý tenhle kousek bojujeme zuby nehty. Protože víme, že jedině, když je dáme dohromady, tak se pak teprve rozhodne mezi vítězstvím a porážkou.“

Během večera se pak Williamsová objevila i v reklamě na pivo Michelob Ultra, která zase paroduje golfovou komedii Caddyshack, kde je jejím hlavním partnerem shakespearovský herec Brian Cox, jenž se proslavil rolí Krále Leara. Producenti si dovolili i malý vtípek, když si postavu filmového caddyho Dennise Noonana zahrál někdejší quarterback Danny Noonan.

Vymazlené televizní reklamy jsou tradiční součástí Super Bowlu. Vloni na nich podle Kantaru vydělala NBC 434,5 milionu dolarů (asi 9,7 miliard korun). Tentokrát Super Bowl vysílala společnost Fox a už na podzim se pochlubila, že má z 95 procent vyprodáno. Nejdražší reklamy letos údajně stály 7 milionů dolarů za třicetisekundový spot, což by byl historický rekord.