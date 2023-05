TOP momenty z bitvy pražských »S« o pohár: Životní rána a trest za chaos!

Tolik radosti jako na Letné nebylo ani na Starém bělidle u Ratibořic po příjezdu babičky. Užila si ji Slavia, když v třaskavém fi nále MOL Cupu potřela Spartu v jejím hájemství (2:0).

Rafičky hodin ukazovaly čas 21:18. Kapitán mančaftu z Edenu Tomáš Holeš osprchovaný šampáněm zvedl nad hlavu trofej. Patří k ní prémie 1,5 milionu korun. Zdrcení sparťané si musejí vystačit s částkou 500 000 kaček.

Kdo se bojí…

Sešívaní za to vzali v chrámu rivala podle hesla: „Kdo se bojí, kálí v síni“. Dusili rudé v jejich vlastní šťávě, leč nezužitkovali kiksy Krejčího a Zeleného a Traoré v tutovce napálil gólmana Kováře. Na druhé straně minul Karabec z deseti metrů zařízení, takže do šaten se šlo ve 306. derby za vše vypovídajícího poměru střel mezi tyče 4:1 pro slávisty.

Životní rána

Ti se dočkali po rohu. Univerzál David Douděra bude mít rodině v Brandýse nad Labem co vyprávět. Poslal do sítě Sparty životní ránu, čímž uvrhl soupeře do tragikomických zmatků. Ty vrcholily Panákovým vlastencem. Balon z jeho hlavy zaplul za brankovou lajnu.

Dvě facky během pěti minut byly na Letenské moc. Nenašli kumšt ani šťávu na zvrat. Rupli doma poprvé od loňského 31. července (v lize 1:2 s Libercem). A zrovna když se jim to nejmíň hodilo. Šanci na odvetu budou mít rudí v přetahované o ligový titul.

Trpišovský zase vyzrál na Priskeho: Kouzlo a poklona!

Utkali se potřetí a zase vyhrál slávista. Trenér Jindřich Trpišovský (47) opět přelstil sparťanského soka z branže Briana Priskeho (45). „Kouzlo úspěchu je v týmu. Povedlo se nám dát první gól, výkon byl komplexní a dovedl nás k vítězství. Užijeme si ho,“ zářil Trpišovský.

„Slavia byla lepší v mnoha aspektech. Musím jí vyjádřit poklonu. My musíme takové utkání zvládnout lépe týmově i individuálně. To, že se tak nestalo. je i moje zodpovědnost,“ konstatoval Priske.