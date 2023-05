Karabec: Věřil jsem, na tohle jsem ani nepomyslel... Slavii jsme se podřídili

Byl nejlepším hráčem Sparty na place. Jednoznačně. Navzdory porážce 0:2 se Slavií ve finále poháru odehrál Adam Karabec velmi dobrou partii. Hýřil aktivitou, dokázal hře dodat myšlenku. Když byli Letenští nebezpeční, měl v tom prsty. Ke kýžené trofeji to ale nevedlo. „Podřídili jsme se hře soupeře a to bylo špatně,“ přiznal zklamaně mladý záložník.

Co chybělo Spartě k tomu, aby finálový zápas zvládla?

„Vstřelený gól.“

Bylo to pouze o tom? Zdálo se, že jste se do utkání pořádně nedostali…

„My jsme se bavili o tom, že chceme hrát svoji hru. Že i když je to derby, nechceme jen nakopávat míče a podřídit se soupeři v tom, co hraje. To se nám úplně nepovedlo. V první půli byly fáze, kdy jsme si to rozehráli, jak jsme chtěli, a vyšlo nám to. Nevím, proč jsme to nehráli víc. Zkrátka jsme to nezvládli. Podřídili jsme se hře soupeře a to bylo špatně.“

Když jste dali míč na zem a do klidu, dokázali jste být nebezpeční. Souhlasíte?

(Přikyvuje hlavou) „Zdá se mi, že jsme všechny šance měli poté, co jsme si to ťukli, a byli klidní na míči. Nevím, z jakého důvodu jsme se toho víc nedrželi.“

V úvodu se zdálo, že na vás dolehla nervozita, bylo tam několik pokažených rozehrávek...

„Nevím, každý hráč to bere jinak. Tíha zápasu byla, ale máme dost zkušený tým na to, aby se to na nás neprojevilo.“

Váš největší rival slavil zisk trofeje ve vašem domově. Jeden z nejhorších zážitků kariéry?

„To určitě. Věřil jsem, že to doma urveme do úspěšného konce. Na tohle jsem ani nepomyslel…“

Ačkoli měl soupeř víc ze hry, do vedení jste mohli jít vy. Dalo se při vaší šanci v prvním poločase udělat něco jinak?

„Bavili jsme se o tom, že Kolář hodně padá. Věděl jsem, že jsem daleko od něj, takže když to trefím dobře nahoru, nedosáhne na to. Trefil jsem to, jak jsem chtěl, ale bohužel kousek nad. Měl to být gól.“

Byl jste nejlepším hráčem Sparty na place. Cítil jste se v utkání dobře?

„Já se poslední zápasy cítím celkově lépe. Ale teď bych svůj výkon hodnotit nechtěl, po takovém výsledku.“

Ukázalo vám tohle derby, že do toho ligového budete muset něco změnit?

„Přesně tak. Musíme hrát to, co nám funguje, co nacvičujeme. V čem jsme silní. V nakopávání je silnější Slavia. Bavili jsme se o tom, že to nesmíme nechat spadnout do jejich hry. A to jsme nechali. Potřebujeme si to rozebrat.“

Jak složité bude tenhle zápas dostat z hlavy? Další derby je na programu už za devět dní.

„Bude to těžké. Musíme na to co nejrychleji zapomenout. Čeká nás hlavní část sezony. Máme to ve svých rukou a potřebujeme to zvládnout.“

Vnímáte, že se v pro vás netypické křídelní pozici cítíte postupně lépe a lépe?

„Ta pozice je jiná, než jsem hrával. S trenérem se o tom hodně bavíme. Ukazuje mi, kde se pohybovat. Pomáhá mi, že se mnou komunikuje, navíc teď hraju pravidelně. To by pomohlo každému.“