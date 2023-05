Finále, 400 psů, děla a vrtulníky? Snad raději test „S“ před nadstavbou

Je tu druhé jarní derby ze tří. Už dnes se ve finále MOL Cupu střetnou na Letné Sparta se Slavií a vzhledem k postavení obou týmů v ligové tabulce je jasné, že pohárové vyvrcholení lze vnímat i coby ostrý test před nadstavbovým derby. „Pokud má Sparta nějakou psychologickou výhodu, která plyne z toho, že derby v nadstavbě hraje doma, tak výhra ve finále MOL Cupu by tu výhodu ještě zvýraznila. Slavia podle mě potřebuje uspět víc,“ soudí redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jan Vacek v novém díle pořadu Podry & Vacíno. „Pro Trpišovského i klub by to bylo zklamání, protože Slavia jasně deklarovala, že jednu trofej v sezoně očekává,“ souhlasí i jeho kolega Jan Podroužek.