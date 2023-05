Priske: Slavia nás rozbila... V tomto stylu hry je tu nejlepší. Co Haraslín?

S Midtjyllandem dokázal před lety Slavii ukrást sen o postupu do základní skupiny Ligy mistrů. Po příchodu do Sparty ovšem Brian Priske na celek z Edenu účinný recept nenachází. Nepovedlo se mu to ani ve finále MOL Cupu, ve kterém Letenští zaslouženě podlehli 0:2 . A je evidentní, že do následujícího derby v lize budou muset něco změnit. „Slavia má dobré hráče, dobrého trenéra. Věděli jsme, že musíme podat náš nejlepší výkon, abychom je porazili. Nepovedlo se nám to, je to hodně bolestivá porážka,“ uznal dánský trenér.

Získal domácí pohár ten lepší tým?

„Jednoznačně, Slavia si to zasloužila. Byla lepší v mnoha aspektech. V síle, fyzičnosti, ve způsobu přemýšlení v jednotlivých situacích. Zkrátka celkově kvalitnější. Hodně to ovlivnil první gól, tak to v těchto zápasech bývá.“

Před finále jste mluvil o tom, že si chcete prosadit svou vlastní hru. Ale nakonec se stal opak, že?

(Lehce přikývne) „Ve způsobu, jakým hrají, jsou dobří. Tady nejlepší. Proto jsem mluvil o tom, že se musíme prosadit naší hrou, jinak to bude těžké. Slavia nás rozbila v soubojích, ve schopnosti získat odražené míče. Má dobré hráče, dobrého trenéra. Věděli jsme, že musíme podat náš nejlepší výkon, abychom je porazili. Nepovedlo se nám to, je to hodně bolestivá porážka. Nezískali jsme trofej, to k fotbalu patří.“

Co budete muset udělat v příštím derby jinak, aby se to neopakovalo?

„Je brzo na důkladnější analýzu utkání, pořád je ve mně hodně emocí. Nedokážu říct konkrétně, co budeme muset udělat. Teď se potřebujeme oklepat, hrajeme hned v neděli. To je náš nejbližší úkol. Pokud chcete porazit Slavii, musíte podat to absolutně nejlepší, co je ve vás. Nemůže to ale zvládnout třeba jen devět hráčů, ale všech jedenáct.“

Ukázalo vám ale druhé derby, že něco bude potřeba změnit za každou cenu?

„Moje odpověď bude podobná. Rozumím, že byste chtěli slyšet něco konkrétního směrem k dalšímu zápasu, ale neumím na to zatím přesně odpovědět. Slavia byla lepší v mnoha aspektech. My se budeme bavit o systému hry, o rozestavení, o individuálních výkonech. Jakou mají hráči plnit roli. Všichni musí odevzdat maximum. Proto bych chtěl v této souvislosti zmínit Karabce, byl jedním z hráčů, kteří se díky své kvalitě udržel v zápase. Mohl dát první gól, ve druhém poločase vytvořil některé šance.“

V poločase jste se rozhodl pro přechod na systém se čtyřmi obránci. Jak jste spokojený s efektem tohoto tahu?

„Potřebovali jsme dalšího hráče ve středu pole. Abychom byli víc na míči, měli zápas pod větší kontrolou. Myslím, že nám to trochu pomohlo, ale dostali jsme dva góly. První ze standardky, druhý nešťastný. Rozestavení je jedna věc, ta druhá je individuální kvalita hráčů. Všichni jsme mohli odvést lepší práci než tentokrát. Jsme v tom společně. Já, realizační tým, hráči.“

Herně opět nepřesvědčil Lukáš Haraslín. Co z vašeho pohledu stojí za propadem jeho výkonnosti?

„To je dobrá otázka. Myslím, že my i Šulo víme, že neodehrál zápas, jaký by chtěl. Nechytil ho. Všechno si to projdeme a budeme pracovat na tom, aby byl lepší.“