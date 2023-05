MMA zápasník Boráros ve Výměně manželek: Drsné pravidlo i šok v domácnosti!

Bojový sport MMA a Výměna manželek. Že to nejde dohromady? Nesmysl! Populární reality show se v novém díle zúčastní slovenský bijec Gábor Boráros (31) společně se svou partnerkou Monikou Jákliovou (28), která odcestuje za náhradní rodinou do Česka. Opačným směrem poputuje na Slovensko Renata (40), která má stejně dominantní osobnost jako Gábor. Jaké nekompromisní pravidlo na ni čekalo? A co bylo pro influencerku Moniku v nové domácnosti šokující?

Deset dní. Pro někoho zanedbatelná doba, pro jiného téměř nekonečné období. V případě pořadu Výměna manželek záleží, jak si daná žena sedne s novou rodinou. Zatímco Monika, která je s Borárosem už 10 let, odcestovala do Libereckého kraje, konkrétně do města Ralsko, manželka skladníka Pavla (42) Renata se vydala na Slovensko až k maďarským hranicím do obce Orechová Potoň. Jak bude výměna vypadat? Několik detailů už bylo prozrazeno.

Jako třeba drsné pravidlo Borárose, který Renatě zakázal starat se o jeho dcerku Zorku (1). Nesmí ji chovat a celkově na ni nesmí sahat. O nejmenšího člena rodiny se tak stará výhradně babička Maja, která žije s hvězdným párem v domácnosti. Babiččinu exkluzivitu směrem k Zorce navíc nesla náhradní žena Renata dost nelibě. Podle ní se navíc Gábor moc nestará nejen o dceru, ale ani o sebe. Dokonce uvedla, že neumí vařit. Podle Moniky je Gábor zvyklý na kompletní servis v domácnosti.

Mimo jiné také přišlo Renatě zvláštní, jak moc dbá fighter s maďarskými kořeny na vzhled. „Na chlapa o sebe pečuje docela dost,“ řekla v barber shopu, kam si šel bojovník nechat zkrátit vlasy. „Neznám člověka, který by o sebe tak moc pečoval a chodil do salonů. Velmi náročný chlap,“ dodala Renata. „Podle mě je vzhled člověka důležitý,“ odvětil Boráros. A jak si vedla jeho polovička na severu Čech?

Psi na stole?!

Ze začátku Moniku trochu vyděsil vysoký počet lidí v domácnosti. Pavel má s Renatou pět dětí, konkrétně dceru Marii (17) a syny Petra (15), Dominika (6), Davida (3) a Daniela (1). Později ale ocenila rodinnou komunikaci, které dávají přednost před televizí a mobily. Přesně tohle by si půvabná influencerka přála u sebe doma na Slovensku. Pak ale přišel pořádný šok.

„Ona mi tam napsala, že čistota je na prvním místě, ovšem pak jsem viděla psy, jak jsou na stole,“ nestačila se Monika divit. „Malý mi pak řekl, že zbytky jídla mám nechat v talíři a dát na zem. Poté přišli psi a normálně…já to ani nemůžu říct. Tohle je tak nechutné. Bude to pro mě problém,“ svěřila se s nečekaným zážitkem. Na tuhle výměnu tak zřejmě ani jedna strana jen tak nezapomene. A kdy se tato epizoda bude vysílat v televizi? Na pestrou výměnu se můžete podívat už dnes od 20:20 na TV Nova.