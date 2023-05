Konec kamarádství i sebechvála. Jak vznikla nevraživost Vémoly a Kincla?

Hodně povedená rekapitulace. Ve videu Cesta na Oktagon 43 je výstižně a stručně vysvětlen příběh nevraživosti mezi Patrikem Kinclem a Karlosem Vémolou. A vzájemné antipatie dvou elitních MMA zápasníků trvají dál. „Pro mě je super to, že je to osobní. Toho člověka opravdu nemám rád,“ říká v krátkém dokumentu aktuálně Kincl. „Všechno, co chci, ztratím jenom proto, že mě porazil tady ten kripl… To nedokážu připustit. Já v tom gymu klidně chcípnu,“ hlásí Vémola.

Finále velkého dramatu se blíží. Kdo s koho? Připíše si Karlos Vémola vítězství i po pěti letech, nebo Patrik Kincl pošle Terminátora do starého železa? Odpověď zajímá asi každého, kdo o tomto duelu kdy slyšel. Není divu, nevraživost mezi oběma je nehraná a pro oba bude nadcházející souboj osudovým.

Proč se ale z bývalých kamarádů stali nepřátelé? To skvěle vystihuje krátký dokument Cesta na Oktagon 43. Turnaj se koná v sobotu 20. května v pražské O2 areně.

„Jsem neustále připravenej dokazovat, že jsem česko-slovenská jednička v jakékoliv váze. Sedmdesát sedm, osmdesát čtyři, devadesát tři, těžká váha. Je mi to celkem jedno,“ prohlásil v jednom z instagramových příspěvků Vémola v roce 2018.

Kincl reagoval obratem: „Moc dobře víš, že když mluvíš o sedmdesát sedmičce, jsem tady já.“

Právě Terminátorova sebechvála prý rozjela jejich spory.

„Já jsem se toho chytil,“ komentuje situaci v současnosti šampion střední divize. „Pak to jeho chování. Když začal zápasit tady v Čechách, cítil jsem z něj velkej disrespekt k českým zápasníkům.“

Terminátorovy těžké časy

To Vémola vidí počátek nesváru s Kinclem v něčem jiném. „Když jsem se stěhoval zrovna do Čech z Londýna, koupil jsem barák a byl jsem na tom finančně fakt špatně a měl těžkej problém s průduškama. Zrovna mě čekal další zápas,“ vzpomíná sedmatřicetiletý bojovník. „Kincl byl tenkrát matchmaker (sestavoval zápasy), můj kamarád. A já mu říkám ‚Kámo, já jsem v prdeli s průduškama, já chcípám.‘ Tři dny na to: Tak tě teda, Vémolo, vyzývám! Jezdil za mnou do Londýna, normálně jsme se kamarádili, beru to tak, že jsme byli přátelé a on se na mě chtěl zviditelnit.“

Ve videu od Oktagonu se ale rival tomuto scénáři brání. „Karel moc dobře ví, že o něj se staral přímo Petr Kareš (promotér XFN), ten mu domlouval zápasy. Když jsme byli kámoši, bral jsem to jako zradu od něj, protože ví, že já tady chci bejt v sedmdesát sedmičce jednička, že kvůli tomu makám. Pro mě to byla už taková poslední kapka, řekl jsem a dost, jdu do toho.“

Slovní přestřelka Patrika Kincla s Karlosem Vémolou na tiskové konferenci Oktagon Time Video se připravuje ...

Zápas byl napínavý od začátku do konce. Od druhého kola ale Kincl kvůli nečekanému úderu neviděl na pravé oko. Přesto dokázal do poslední chvíle v boji odolávat, ve třetím kole navíc Vémolu dokonce ohrozil.

„Nepředvedl jsem výkon, který jsem chtěl, a proto jsem se po nějaké době ozval s tou odvetou,“ vysvětluje teď rodák z Hradce králové.

Něco mu urvu, varuje Kincl

O finálním dohodnutí očekávané odvety rozhodl Kinclův loňský souboj s Francouzem Alexem Lohorém v Brně na Oktagonu 35. Se stejným bojovníkem zápasil Vémola o dva roky dříve. Zatímco on vyhrál na body v pětikolové bitvě, Kincl hned v prvním kole knockoutem.

Ve videu Cesta na Oktagon 43 mají diváci možnost vidět, jak průběh zápasu svých rivalů hodnotil přímo Terminátor Vémola. „On ho hnedka vezme zbaběle dolů, uvidíš. On se bude bát toho, že ho trefí a hned ho vezme dolů,“ říkal trenérovi Andrému Reindersovi. „Když jde dopředu, tak je jak, když někdo zatlačí na něj. On se po*ere.“

Zápas v Brně probíhal a skončil v postoji. Po zápase došlo na ohlášení odvety. Ta se po komplikacích konečně blíží.

„Je to pro mě nejtěžší příprava. Je to tím, že se to zase odložilo, náročná část zase pokračuje dál. Pro mě je super, že je to osobní,“ tvrdí třiatřicetiletý bijec. „Toho člověka opravdu nemám rád. Pro něj bude nejhorší, když se dostane do páky, kterou budu držet. Já vím, že to neplácne. A já vím, že ho z toho nepustím. Pro něj bude nejlepší, že ho trefím v postoji, nebo při škrcení, kdy usne. Ale nejhorší scénář je, že chytnu nějakou páku a něco mu urvu. To pak může zabalit,“ dodává Kincl.

Je mi to p*del, hlásí Vémola

„Připravuju se na frajera, kterého už jsem jednou porazil, jako kdyby to byl můj nejtěžší zápas v životě,“ říká ve videu Vémola. „Kam se můžu posunout z toho prvního zápasu…? Nedokázal jsem ho ukončit. Pokud sám sobě chci dokázat, že jsem lepší, tak ho v tomhle zápase ukončím. A to je můj gól. Půjdu tvrdě po ukončení.“

Bojovník z Olomouce opět opakuje, že se bude jednat o pro něj zcela fatální duel.

„Všechno, co chci, ztratím jenom proto, že mě porazil tady ten kripl… Já to nedokážu připustit. Klidně v tom gymu chcípnu,“ hlásí Vémola. „Pro něj je to možná osobní, mně už je to p*del. Se*u na něj, nezajímá mě Kincl, zajímá mě ten titul.“

Pro oba je nadcházející střet naprosto mimořádný, jedná se o životní souboj. Prohra bude pro oba totiž skutečně nepříjemná. „Poperou se nejen o to, kdo je lepší, ale také o to, kdo bude muset po ulici chodit jako ten poražený,“ upozorňuje Ondřej Novotný, promotér Oktagonu.