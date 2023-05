MMA bijec Kincl, který vyzve Vémolu, u zpovědi: Dodržuju desatero

V jednoho Boha věřiti budeš. Nezabiješ. Nezcizoložíš. A taky přestaneš pít, brát drogy a nebudeš jíst hamburgery. Bojovník Patrik Kincl (33) si vytvořil vlastní desatero přikázání.

Hvězda smíšených bojových umění neboli MMA promluvila o pobytu v kriminále v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, který se vysílal včera na Primě. „Byla to taková moje terapie, dvouletá meditace,“ nazval Kincl trest za vydírání, ublížení na zdraví a omezování osobní svobody. „Zklidnilo mě to, srovnalo hodnoty, co od života chci.“

Dostane přes hubu!

Svalovec z »klece« vylezl, aby se vrátil do jiné klece – ve tvaru osmiúhelníku. Otec dvouleté Anežky se loni stal hned v prvním zápase pod hlavičkou organizace Oktagon šampionem. A nyní vyhlíží odvetu s Karlosem Vémolou (37), kterou na konci loňského roku zrušil »Terminátorův« boj o život ve špitále.

„U nás není nenávist hraná, u nás je to reálný. Prostě dostane přes hubu a je to. Bude to asi největší zápas na česko-slovenské scéně,“ zve fanoušky na sobotu do O2 areny zápasník. „Nedoporučuju si vsadit, ale zvítězím, jasně, slibuju,“ věří si polepšený hříšník Kincl.