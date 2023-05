Kincl před odvetou: Money fight? Jen, když Karlos neudělá váhu, vtipkuje

Čekal na odvetu skoro pět let. A konečně se tento moment blíží. Patrik Kincl příští sobotu nastoupí proti Karlosovi Vémolovi v hlavním zápase turnaje Oktagon 43 v zaplněné O2 areně. Velkému duelu ale předcházelo mnoho mediálních povinností. Nedávno navštívil pořad Všechnopárty, k tomu byl také hostem talkshow Sedm pádů Honzy Dědka. Mezitím stihl i poslední televizní duel s rivalem. Pro bojovníka, který je v jádru vcelku introvert, velké vystoupení z komfortní zóny. Věří ale, že nakonec bude moct říct: stálo to za to. „Jsem přesvědčený o výhře. Málokdy ve své kariéře jsem měl takovou jistotu v sebe sama,“ říká třiatřicetiletý bojovník pro iSport.cz.

Následující rozhovor vznikal po jednom z posledních sparingových tréninků před turnajem Oktagon 43, kde se Patrik Kincl střetne znovu s Karlosem Vémolou. V gymu Gorila MMA se zrovna sešli jedni z nejlepších českých bojovníků. Po náročných sparinzích se o jednu zeď unaveně opíral David Kozma, o kus dál byl Leo Brichta a naproti nim šampion střední divize Kincl. Hned poté, co se šel vysprchovat, čekalo ho ještě na místě natáčení krátkého rozhovoru pro sponzora.

Máte zrovna po tréninku. S jakým pocitem a v jaké náladě většinou v takové chvíli jste?

„Když jsou dobrý dny, tak odcházím velice spokojenej. Ale na trénink se mi jde hůř. Musím se nutit do rozcvičování, moc se mi nechce. Šel bych hned trénovat, ale to si zase kvůli zranění nemůžu dovolit. Takže musím vletět do té nudné rozcvičky. Sparing je vždycky pak super.“

Co vám takhle po sparinzích běží hlavou. Přemítáte, jak probíhaly, co bylo dobře, co špatně?

„Analyzuju to už během toho. To znamená, že když tam dělám nějaké chyby, tak se je snažím hned opravit. Do každého kola jdu s nějakým gameplanem a snažím se ho dodržet. Když se mi nedaří, snažím se to v dalším opravit. Ale teď už jako není do čeho pořádně hrábnout, takže si zajíždím svoje věci, co mám připravený a tak.“

Co pro vás v tuto chvíli odveta s Vémolou znamená?

„No, že už snad bude teda. Už to tak vypadá. Následující dny budou kritický, ale jsem přesvědčený, že by to mohlo bejt. A co to znamená?